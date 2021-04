Los 75° años del Colegio Holandés y un crecimiento constante desde sus inicios

En el marco del 75° aniversario del Colegio Holandés, Antonio Kolen Presidente de la Comisión Directiva de la institución, dialogó con LU24 para comentar cómo los encuentra éste nuevo año al colegio.

“Estamos contentos con el nuevo aniversario del Colegio, lamentando no poder celebrarlo como corresponda” indicó en primer lugar Kolen. “Hubiera sido mucho más lindo poder celebrar en compañía todo aquellos que hicieron posible llegar hasta este momento de hoy, personal, alumnos, ex alumnos, todos lo que dejaron una marca en el colegio” sostuvo, refiriéndose principalmente a la falta de festejos por la situación de pandemia que se atraviesa desde el 2020.

En ese sentido, también se refirió a que “durante el año pasado ver el patio vacío y las aulas en silencio era muy triste” por lo que celebra que “en este ciclo lectivo hemos podido tener los chicos en la escuela, y en nuestro caso con presencialidad plena dentro de lo que permiten los protocolos”.

El Colegio Holandés no paró de crecer desde sus inicios, siempre innovando e invirtiendo para que los alumnos no sólo reciban de la mejor educación, sino también puedan hacerlo en un ambiente propicio, con las instalaciones adecuadas y el mayor confort. Es por ello, que en éste momento están realizando una obra de colocación de césped sintético en el patio, y Kolen explicó “es parte de un proyecto más amplio, que es toda la remodelación del patio, que arrancó hace unos años con la reconstrucción del playón y se están dando los pasos finales para la habilitación de la cancha de césped sintético, que permitirá a los chicos tener un espacio mejor para desarrollar deportes y juegos”. Asimismo agregó “hay gente trabajando en este momento, arrancamos el lunes, y gracias a la colaboración de un montón de personas estamos llevándolo adelante, y están colocando las alfombras de césped y la iluminación”.

Por su parte, y haciendo un repaso por la historia de la institución educativa, y la suya personal dentro de la misma, sostuvo “yo soy ex alumno, termine la primaria en el ’73, y en el ‘96, hace 25 años comencé a participar en la Comisión Directiva”.

“Desde su fundación arranco con dos aulas, dos docentes y un director y a partir de ahí el crecimiento fue constante” manifestó orgulloso Kolen, y además añadió “nosotros como Comisión Directiva estamos muy muy agradecidos al esfuerzo y compromiso que tienen todo el personal desde directores, docentes, profesores y el ultimo personal de maestranza, con la camiseta puesta para llevar adelante esta escuela que es de todos para todos”.

Para finalizar, recordó las ocasiones en el que el Colegio se vistió de gala para recibir a la familia real, y relató “afortunadamente en dos oportunidades nos ha visitado la Familia Real de Holanda, en el primer año en el año ‘86 con la presencia del Príncipe Bernardo, y más cercano en el tiempo en el 2007 hemos recibido la visita de la Reina Beatriz, el Príncipe Alejandro y la Princesa Máxima. Realmente para nosotros es un motivo de orgullo haberlos podido recibir”.

