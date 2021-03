Los Actos Públicos Digitales Semanales inician este jueves

9 marzo, 2021

Desde el Consejo Escolar de Tres Arroyos se informa que a partir del jueves 11 de marzo a las 9 horas se dará comienzo a los Actos Públicos Digitales Semanales, los mismos se realizarán por plataforma GOOGLE MEET a través del siguiente link: meet.google.com/buu-orzb-jzs, el cual será los días martes y jueves en el horario mencionado.

Todos los días los aspirantes a tomar cargos deberán ingresar al enlace mencionado donde se informará si “hay cargo” o “no hay cargo” a través de una imagen compartida en la pantalla.

En caso de haber cargos, los mismos se cubrirán con los aspirantes que no se encuentren trabajando y estén inscriptos en el listado 2020.

Se recuerda que los requisitos para tomar cargo son:

(a) los menores de 59 años y 6 meses;

(b) quienes no tengan ninguna condición de salud de la que surjan dispensas laborales por COVID 19 conforme la Resolución Nº 207/2020 del Ministerio de Trabajo y Seguridad de la Nación y sus modificatorias y las establecidas en las Resolución Nº 90/2020 del Ministerio Jefatura de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, sus complementarias y modificatorias. Previo a la convocatoria deberá verificarse en los antecedentes de los listados oficiales el apto de salud o declaración jurada de salud, esta última se adjunta como IF-2020-23453682-GDEBADPGRHDGCYE y forma parte integrante del presente Anexo. (Aquí podrás descargar la DDJJ de salud: https://drive.google.com/file/d/1LMnFrfDnr6YhK903sgQRI3ePkR1tSrhD/view?usp=sharing)

(c) quienes no cuenten con reemplazo activo al momento de tomar el nuevo cargo.

Los designados con este procedimiento renunciarán al uso de la dispensa parental establecida en la Resolución RESO 2020-90-GDEBA MJGM y sus modificatorias.

El aspirante convocado a participar del Actos Públicos Digitales Diario, podrá autorizar la toma del cargo a otra persona, mediante una nota poder especificando sus datos personales. El apoderado sólo podrá representar a un aspirante por vez. No podrán ser apoderados los Consejeros Escolares, empleados del Consejo Escolar, ni representantes gremiales. El apoderado presentará entonces: la nota del aspirante a quien representa, copia de su DNI, Declaración Jurada firmada del postulante y DNI original del apoderado.

Ante cualquier duda podrán comunicarse únicamente por el mail: [email protected]

Toda la documentación referida al procedimiento y reglamentación de actos públicos no presenciales para auxiliares podrán encontrarla aquí: https://drive.google.com/drive/folders/1weFrA48S0nZ084RQ4f2BWSMOb2q2WKy8?usp=sharing

