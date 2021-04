Los alfajores Sintonía cumplen mañana 2 años con un gran éxito de mercado

30 abril, 2021

“Tuvimos muy buena temporada, muy buena cuarentena, y no nos podemos quejar porque nuestros productos son muy apreciados”, contó hoy a LU 24 Florencia Mari, la creadora de los deliciosos alfajores Sintonía que mañana cumplen 2 años de existencia en Tres Arroyos.

Florencia trabajaba en la ex Laso, que atravesó la situación públicamente conocida, cuando decidió comenzar a probar recetas de alfajores, que probaron con éxito familiares y amigos. “Había comprado los tradicionales alfajores de Mar del Plata en un viaje y me pregunté por qué había que viajar para comprar un alfajor así, y se me ocurrió que podía intentar hacer un producto similar pero que fuera propio de Tres Arroyos. El nuestro es un producto distinto, totalmente artesanal”, describió.

Sintonía comenzó con cuatro variedades de alfajores, luego incorporó la línea de conitos y para celebrar su segundo aniversario lanzó el alfajor de dulce de leche cubierto de manera artesanal con merengue italiano, que ya está disponible desde hoy.

“Al principio fue difícil instalarlos en los comercios, pero una vez que nos abrieron las puertas, se comenzaron a vender muy bien”, contó Florencia, que es la que “pone las manos en la masa”, pero comparte otros aspectos de la elaboración, presentación y packaging con su esposo.

“Durante la cuarentena nos contactó mucha gente para enviar presentes, que a quienes los recibieron les causaron muy buena impresión por su calidad, presentación y por lo ricos que son los alfajores. Eso nos pone muy contentos”, concluyó.

Los alfajores Sintonía se pueden adquirir en varios comercios locales, en alfajoresintonia.com.ar y a través de las redes sociales, o en el 15542614.

