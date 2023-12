Los alimentos novedosos en Navidad

14 diciembre, 2023

En está fechas llega un día que entramos al supermercado y de repente todo brilla, el rojo y verde invaden toda la decoración y las góndolas están repletas de dulces, turrones, budines, garrapiñada, Mantecol y más. Nos sentimos atraídos por todos estos productos “novedosos” que solo aparecen para fin de año.

La gran pregunta es cómo hacemos para comprar y comer sin sentir que no damos más. Como ya lo dije varias veces, la clave está en la organización. Usemos todas las técnicas que fuimos conversando en este tiempo, como ir al súper con una lista precisa de lo que vamos a comprar, estar sin hambre en el momento de hacerlo (para evitar comer con los ojos), seleccionar de todo lo que hay disponible que es lo que realmente deseo comer y evitar comprar ofertas, que por más que no me gusten, las terminamos llevando por el precio sin importar nada más.

Otro paso en la organización es ponernos de acuerdo con el resto de los comensales que compartirán ese momento con nosotros, planificar que lleva cada uno y encargarnos de que la mesa tenga presente frutas y verduras, carnes, legumbres y en una proporción más chica alimentos no tan nutritivos.

Pensemos una presentación novedosa para nuestros alimentos cotidianos y recordemos que en verano nos vamos a sentir mejor comiendo cosas frescas y tomando una adecuada cantidad de agua, también necesaria si consumimos alcohol.

Carolina Tedesco

Lic. en Nutrición MP 6764 / Comunicadora

