"Los Ángeles de Mónica" y un nuevo festival el 21 de diciembre

3 diciembre, 2025

El comedor “Los Ángeles de Mónica” se encuentra preparando un festival para el domingo 21 en calle Godoy Cruz 248.

Mariano Salomón, impulsor del comedor solidario destinado a los chicos del barrio, informó a LU 24 que se encuentran recolectando juguetes que serán entregados en esa fecha, y anunció el inicio del festival para las 14:00.

“La idea es al igual que con el que hicimos anteriormente, pasar un día diferente en familia, abierto a todos los tresarroyenses, porque “acá no se le cierra la puerta a nadie”, dijo, invitando a la comunidad a participar, y también a acercarse para ver las actividades del día a día, ya que se juega al fútbol en una canchita ubicada en las adyacencias del lugar

Salomón anunció que “estamos organizando una campaña de socios, para poder solventar gastos porque a pesar de la ayuda que recibimos nos superan por lo que iniciamos la misma para poder brindar a los chicos los almuerzos y en estas Fiestas de Navidad y Reyes”.

Agradeció a los clubes por realizar partidos inter barriales porque “nos hacen crecer como escuelita y como institución”.

