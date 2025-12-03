( audio) “Los Ángeles de Mónica” y un nuevo festival el 21 de diciembre
El comedor “Los Ángeles de Mónica” se encuentra preparando un festival para el domingo 21 en calle Godoy Cruz 248.
Mariano Salomón, impulsor del comedor solidario destinado a los chicos del barrio, informó a LU 24 que se encuentran recolectando juguetes que serán entregados en esa fecha, y anunció el inicio del festival para las 14:00.
“La idea es al igual que con el que hicimos anteriormente, pasar un día diferente en familia, abierto a todos los tresarroyenses, porque “acá no se le cierra la puerta a nadie”, dijo, invitando a la comunidad a participar, y también a acercarse para ver las actividades del día a día, ya que se juega al fútbol en una canchita ubicada en las adyacencias del lugar
Salomón anunció que “estamos organizando una campaña de socios, para poder solventar gastos porque a pesar de la ayuda que recibimos nos superan por lo que iniciamos la misma para poder brindar a los chicos los almuerzos y en estas Fiestas de Navidad y Reyes”.
Agradeció a los clubes por realizar partidos inter barriales porque “nos hacen crecer como escuelita y como institución”.