Los Autoconvocados atribuyen la causa judicial contra los detenidos a “un conflicto con Quilmes”

El transportista Fabián Villatoro, miembro del grupo de Autoconvocados que integran los cuatro camioneros que están detenidos en el marco de una investigación por asociación ilícita, coerción y amenazas, atribuyó a un presunto conflicto con Maltería Quilmes el inicio de la causa. Y en referencia a los “aprietes” a los que también se refirió el fiscal a cargo de la pesquisa, aseguró que “no estuvieron bien en las formas, pero obedecen a que los compañeros llevaban toda la noche en la ruta y se sintieron burlados”.

“Esto se inicia por el conflicto con Maltería Quilmes. En el paro que Autoconvocados hizo en enero por las tarifas, se llegó a un acuerdo con esa firma por las tarifas y el trabajo. Este acuerdo se logró con la intervención del intendente y de Matías Fhurer como mediador, para poder seguir trabajando con condiciones dignas y una tarifa consensuada. Este acuerdo no dura más de dos meses, Quilmes lo interrumpe, despide a la gente que hacía el traslado de la malta a Bahía Blanca y el traspiller de cebada de las plantas adyacentes. Y a raíz de ese incumplimiento de Quilmes se inicia el conflicto. El fiscal desconoce seguramente este acuerdo, del que participamos 200 personas y Fhurer como garante y mediador”, sostuvo Villatoro.

El transportista también negó cualquier vinculación con ATCADE. “Nosotros no tenemos nada que ver. Autoconvocados nace por no sentirnos representados por ningún gremio de transporte. Va surgiendo en cada ciudad, y con cada uno a su vez se conforma Autoconvocados Unidos, que preside Juan Carlos Thouluc, y hoy tiene la escritura pública, paso previo a la personería jurídica. Hubo dos paros, en enero y julio, nunca hubo nadie de ATCADE con nosotros”, aclaró.

Al mismo tiempo, desmintió que la organización tenga la pretensión de quedarse con la logística de granos de Maltería Quilmes. “Esta gente que está detenida tiene 6 o 7 camiones; los operadores de logística de Quilmes en Tres Arroyos tienen más de 70. Es imposible que nosotros queramos quedarnos con eso. Y por otra parte, cuando nace el conflicto por el incumplimiento de Quilmes, Gastón Márquez, que es el jefe de Logística de esa empresa, se niega a negociar con Autoconvocados Tres Arroyos y comienza a negociar directamente con el presidente de Autoconvocados Unidos, Thouluc, a quien le pide que designe un representante para trabajar en Tres Arroyos. El propone al operador logístico de Quilmes en Puan, al que no conocemos, pero ante la necesidad de trabajar, lo aceptamos”, explicó Villatoro.

Villatoro también se refirió al video que circuló y que es parte de la investigación que lleva a cabo el fiscal Gabriel Lopazzo, y aseguró que “el hecho existió, los compañeros habían estado toda la noche arriba de la ruta, se sintieron burlados porque este transportista conocía la existencia del conflicto, la forma no fue la mejor pero ya le pedimos disculpas en su momento a esta persona”.

Tras el reclamo que han comenzado a hacer público desde la detención de Mario y Juan José Rodríguez, Juan Menéndez y Pablo Vester, los Autoconvocados acudieron hoy al Municipio, donde los recibió el secretario de Desarrollo Económico, Matías Fhurer. “El fue testigo y garante del acuerdo con Quilmes, y queremos que explique y dé su versión porque participó del acuerdo para que se destrabe el conflicto tanto con esa empresa como con otras como Molinos Tres Arroyos y Zalla”, sostuvo Villatoro.

Y finalmente desmintió que los detenidos hayan participado de la quema de camiones en Tres Arroyos. “Los camioneros somos solidarios y no nos metemos con las herramientas de trabajo de nadie. Queremos que los compañeros estén en libertad, no se merecen lo que les está pasando por comprometerse en más y mejor trabajo”, concluyó.

