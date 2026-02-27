Los autos que premian el concurso de Echegoyen ya están en Claromecó
Esta mañana de viernes, arribaron a Claromecó los autos que estarán como premio de las “6 Horas a la Corvina de Mayor Peso” organizado por el Club Recreativo Echegoyen.
Este concurso, que promete ser histórico en cuanto a inscriptos, dará como premio 4 vehículos 0KM. Entre ellos se encuentran: una Toyota Hilux 4×4 al 1º lugar y un Toyota Yaris 0KM al 2º lugar. Además, una Toyota Hilux 4×4 al sorteo entre todos los inscriptos y otro Toyota Yaris al sorteo por pago anticipado.
La expectativa de cada pescador crece día a día y cada vez falta menos para vivir este extraordinario concurso en el cual estará presente LU24 para llevar pique a pique la información.