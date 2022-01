Los autotest de coronavirus llegarían a la ciudad en 15 días: todo lo que hay que saber

9 enero, 2022 Leido: 269

En unos 15 días, las farmacias de Tres Arroyos dispondrán de los kits para autotest de coronavirus. Así lo estimó el farmacéutico Jorge Lamberta, al indicar que “la idea es descomprimir los centros de testeo, y entiendo que por la función social que cumplimos las farmacias, seguramente todas vamos a ir por este objetivo”. Los dispositivos aprobados son cuatro, se venderán a través de la metodología habitual de compra de medicamentos, por droguerías, y las farmacias deberán acceder a una capacitación para poder registrar los resultados en una plataforma oficial.



“No tenemos un instructivo aún, pero sabemos que las farmacias que acepten dispensar estos test deberán capacitarse en el uso de esa plataforma, y a través de un usuario y clave, se registrarán online. El test es trazable, es decir que tiene un código único por el cual se identifica con la persona que lo compró, que tiene que ir a la farmacia con su DNI e informar, en un período de tiempo, cómo le fue con el test. Y si eso no sucede, la farmacia debe informar a las autoridades sanitarias que esa persona no reportó el resultado, a partir de lo cual el sistema de salud se pondrá en contacto”, especificó.

Tanto en Estados Unidos como en varios países de Europa el sistema está muy aceitado, consideró Lamberta, por lo que seguramente se ha tomado como ejemplo aquí para apuntar a alivianar la demanda en los centros de testeo. Y con respecto al precio, recordó que “lo disponen los laboratorios, las farmacias no somos formadoras de precio; entiendo que una vez que se establezca el precio debería ser en todo el país del mismo valor, y si hay algún tipo de subsidio oficial, cosa que aún no está definido, sería más accesible”.

Finalmente, el profesional advirtió que “lo más importante es que esto es un test de orientación diagnóstica, por lo que una vez que se tiene el resultado, es importante informarlo al médico. Porque puede ser que se pida un PCR posterior para confirmar, y cada situación se definirá para los pacientes con el acompañamiento del médico. La idea no es el autodiagnóstico sino evitar que sigan desbordados los centros de testeo”.

Volver