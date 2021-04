Los bancos vuelven mañana al horario de 10 a 15

Este lunes 5 de abril finaliza el horario de verano en los bancos de la provincia de Buenos Aires y volverán a atender entre las 10 y las 15. El 30 de noviembre del año pasado, a través del decreto 1085 del Poder Ejecutivo bonaerense, se había dispuesto la apertura de las sucursales de 8 a 13 en más de 90 distritos del interior de la Provincia, entre ellos Tres Arroyos y Adolfo Gonzales Chaves.

El gobierno provincial conducido por Axel Kicillof había argumentado que este cambio tenía como fin evitar la exposición de los usuarios a las altas temperaturas estacionales en todo el territorio bonaerense y facilitar el desenvolvimiento adecuado a las características propias de la actividad financiera y el cumplimiento regular de las obligaciones tributarias. La medida no afectaba a las entidades financieras no bancarias de la Provincia.



Según indicó el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que tiene 420 dependencias en territorio bonaerense, aquella medida había sido propiciada por la Asociación Bancaria, que en octubre pasado había pedido modificar los horarios de apertura y cierre, así como también los de atención al público de las entidades bancarias y reestablecer el horario de funcionamiento estival.

En rigor, el horario veraniego regía hasta el domingo 4 de abril, pero en la práctica se llevó adelante hasta el 31 de marzo debido a los feriados por Semana Santa. En Banco Provincia aclararon que, aunque se modifica el horario, la atención seguirá realizándose con el esquema de turnos que se estableció desde la reapertura de los bancos en el contexto de aislamiento. “El cambio de horario no generará modificación en los turnos asignados, ya que los pedidos de abril en adelante fueron otorgados de acuerdo con la franja de 10 a 15″, indicaron en Banco Provincia.

