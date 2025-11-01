Los Baquets sorprendieron a los tresarroyenses en Plaza San Martín

1 noviembre, 2025 3

El Espíritu Baquetero se hizo presente este sábado en la ciudad, con la exposición de los vehículos que en una travesía de regularidad de Baquets partió de Bahía Blanca a las 8:00, y por etapas llegó a Tres Arroyos en la tarde del sábado, a la Plaza San Martín.

El recorrido había comenzado en la ciudad sureña, en una carrera de regularidad que se inició en la Avenida Cabrera, pasando por Bajo Hondo, Monte Hermoso, Faro, Oriente, Copetonas hasta llegar a nuestra ciudad, donde pernoctarán.

El domingo emprenderán la vuelta largando desde Cascallares, llegarán a El Perdido, ingresarán a Coronel Dorrego, luego Las Oscuras, Bajo Hondo para terminar en el punto de partida.

