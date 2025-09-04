Los barrios Santa Teresita y Ruta 3 Sur cada vez más cerca de tener SUM

4 septiembre, 2025

Como parte del plan municipal que busca que cada barrio cuente con un espacio propio de encuentro y desarrollo comunitario, avanzan a buen ritmo las obras de construcción de los Salones de Usos Múltiples (SUM) en los barrios Santa Teresita y Ruta 3 Sur.

Estos espacios serán fundamentales para fortalecer la vida barrial, ofreciendo un lugar donde vecinos e instituciones podrán reunirse, compartir actividades sociales, culturales y deportivas, y construir comunidad.

La decisión de llevar adelante estos proyectos responde a una premisa clara de la gestión: cada barrio merece tener su lugar, un punto de referencia que acerque al Estado y genere oportunidades para el encuentro y la integración.

El intendente Pablo Garate destacó que “los SUM son mucho más que obras de infraestructura: son espacios de pertenencia, de construcción de comunidad y de cercanía con el vecino. Queremos que cada barrio tenga su lugar para crecer y desarrollarse”.

