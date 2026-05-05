Los Bicisolidarios cerraron abril con importantes donaciones
Los Bicisolidarios cerraron abril con las donaciones que realizan todos los meses. En esta oportunidad colaboraron con alimentos para las meriendas de la Escuela 13, además de artículos de limpieza e higiene para la Escuelas 26 y la Escuela 32 de La Sortija.
La actividad solidaria del grupo tiene compromisos contraído hasta agosto, a razón de 3 instituciones por mes.
Por otro lado, las salidas ciclísticas siguen activas todos los jueves a las 13.30 desde el Parque Cabañas.