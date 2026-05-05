Los Bicisolidarios cerraron abril con importantes donaciones

5 mayo, 2026 0

Los Bicisolidarios cerraron abril con las donaciones que realizan todos los meses. En esta oportunidad colaboraron con alimentos para las meriendas de la Escuela 13, además de artículos de limpieza e higiene para la Escuelas 26 y la Escuela 32 de La Sortija.

La actividad solidaria del grupo tiene compromisos contraído hasta agosto, a razón de 3 instituciones por mes.

Por otro lado, las salidas ciclísticas siguen activas todos los jueves a las 13.30 desde el Parque Cabañas.

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