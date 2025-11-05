Los Bicisolidarios entregaron donaciones de Octubre por más de $ 1.000.000

5 noviembre, 2025 0

Como sucede cada mes, los Bicisolidarios hicieron entrega de donaciones a instituciones de nuestra ciudad y Benito Juárez.

En esta ocasión las entidades que recibieron el aporte del grupo son el CEC 801, el Jardín de Infantes 920 de Los Ranchos y el Taller Protegido Despertares de la ciudad vecina.

Respondiendo a lo solicitado, aportaron artículos de limpieza, materiales para botiquines de primeros auxilios y elementos para higiene personal.

Lo reunido representó un valor total que supera el millón de pesos.

