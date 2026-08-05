Los Bicisolidarios entregaron donaciones

5 agosto, 2026 0

El Grupo “Los Bicisolidarios” entregaron donaciones correspondientes a los aportes que sus integrantes realizaron en el mes de Julio.

En esta ocasión colaboraron con la Escuela N° 48, el Jardín 915 y el Jardín 913.

Las donaciones consistieron en elementos para el desarrollo de la actividad física (pelotas, sogas, conos, aros, etc.) y útiles para el desarrollo de las expresiones artísticas (cartulinas, témperas, pinceles, lápices negros y de colores, fibras, marcadores, cinta scotch y de papel, gomas de borrar, sacapuntas, papel crepé, goma eva, papel afiche, pegamentos, acuarelas, etc).

Además, se entregó a cada una de las 3 instituciones resmas de papel A4.

La actividad del Grupo continúa con las tradicionales rodadas de los días jueves. Se invita a quien quiera sumarse con la única condición de contar con casco y una bici, cualquiera sea su estilo (recomendada rural bike), puede hacerlo contactando por WhatsApp al 2983 533477

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