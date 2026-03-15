Los Bicisolidarios volvieron a rodar solidariamente

15 marzo, 2026 14

Fernando González, integrante de la agrupación Bicisolidarios en diálogo con LU 24 desarrolló los lineamientos solidarios, con los que colaboran desde 2024, previstos para el año en curso.

Dio a conocer que se reencontraron luego del Verano y ya hicieron entrega de las primeras donaciones, a la vez que mencionó que ante el incremento de pedidos de colaboración, ayudaron a tres instituciones y tienen agenda completa hasta el mes de mayo.

Los Bicisolidarios entregan elementos de limpieza, de librería y alimentos no perecederos, los que se recaudan una vez que salen a rodar, concentrándose en el acceso al Parque Cabañas.

Por mayores informes para quienes deseen sumarse, contactar a Fernando en el celular 2983-533477.

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