Los Bicisolidarios y la tarea comunitaria: nuevas donaciones

4 septiembre, 2025

En Agosto, como lo vienen haciendo desde hace 14 meses, los Bicisolidarios acercaron colaboraciones respondiendo a pedidos de diferentes instituciones.

En esta oportunidad las entidades que recibieron donaciones son:

Frutillitas: silla de paseo para bebé, ropa y calzado, alimentos no perecederos y asiento para auto para bebé.

Comedor Payasolidarias: alimentos no perecederos, ropa y calzado para niños y adultos.

Escuela N° 27: Artículos de limpieza e higiene.

Escuela N° 20 y Jardín N° 10: Artículos de limpieza e higiene.

Escuela N° 20 de San Mayol: Productos de limpieza e higiene.

