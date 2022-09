Los Bomberos usarán un sistema de comunicación alternativa en emergencias creado por una docente y alumnas de Educación Especial

Guillermina Ramos, profesora de la carrera de Educación Especial en el Instituto 167, está al frente de una capacitación que días pasados recibieron los Bomberos Voluntarios de Tres Arroyos para la utilización de un sistema de comunicación alternativa en emergencias, consistente en pictogramas que favorecen la interacción en momentos críticos tanto para personas con discapacidad como para quienes por distintas situaciones no puedan acceder al habla.

Capacitada a través de la ARASAAC, organización mundial ubicada en Zaragoza, España, Guillermina creó junto a sus alumnas los proyectos que permitieron dotar del sistema a la Terapia Intensiva del Centro Municipal de Salud -hoy se usa además en la Clínica Hispano, el Hospital Penna bahiense y otros dispositivos sanitarios-, al Polideportivo y ahora lo usarán a modo de prueba los Bomberos. “Las plantillas de pictogramas se armaron a través de las indicaciones de Diego Fioriti y el resto de los bomberos que pertenecen al Departamento de Trauma; y lo mismo hicimos el año pasado con el doctor Sebastián Otero y las enfermeras y enfermeros de Terapia Intensiva, ellos nos capacitaron a nosotras y a su vez les entregamos el sistema que demanda cada lugar. Porque, por poner un ejemplo, nosotros pensábamos en el baño cuando en Terapia el baño no existe, hay que contar con la taza o el pato. Y eso no lo sabemos porque no convivimos con esos lugares. Por eso se trabaja en equipo; la idea es que seamos agentes multiplicadores, tanto yo como mis estudiantes, para poder ayudar a la comunidad a comunicarse por medio de este sistema”, aseguró Guillermina.

Estos pictogramas permitieron a un hombre internado en Terapia Intensiva pedir un pijama que necesitaba para sentirse mejor, y podrán, eventualmente en un incendio o accidente, facilitar la comunicación de alguien que esté atrapado en un vehículo, o en una situación de emergencia en la que no puede usar el habla. “La idea es que lo usen a prueba durante seis meses, y si funciona, que entendemos va a ser así, se replique el sistema de plantillas -que incluye presentación, acciones, herramientas y dependencias del hogar- con pictogramas en el resto de los cuarteles de la Federación a nivel nacional”, confió Guillermina.

