Los Bomberos Voluntarios venden escalera mecánica y camión Mercedes Benz

18 agosto, 2025 0

La Sociedad de Bomberos Voluntarios de Tres Arroyos dio a conocer que a través de concurso privado de precios, sale a la venta una escalera mecánica montada sobre un camión Mercedes Benz 1628 año 1987.

Se indica que la escalera mecánica es marca Metz y debe ser reparada en su parte eléctrica, en tanto el camión se encuentra en perfecto estado, con 57.700 km.

El precio base a superar es de U$S 30.000 (treinta mil dólares)pagaderos en billetes o al precio de la cotización del dólar oficial tipo vendedor del Banco Nación para el día del efectivo pago.

El lugar de verificación de la unidad es en la sede del Cuartel de Bomberos, en calle Sargento Cabral y Domingo Vázquez, de 8:00 a 20:00, desde el 20 de agosto al 16 de septiembre de 2025, y se recibirán ofertas hasta el 18 de septiembre a la hora 12:00 en la sede del cuartel, y la apertura de los sobres será ese día a la hora 19:00, en tanto la adjudicación se hará el 1º de Octubre.

Los oferentes deben cotizar en sobre cerrado con la leyenda “Bomberos concurso privado de precios”, en el anverso del sobre, y en el reverso indicar los datos completos del oferente. El vehículo se entregará una vez hecha la transferencia a nombre del oferente.

La Sociedad de Bomberos Voluntarios de Tres Arroyos se reserva el derecho de adjudicación de las ofertas.

