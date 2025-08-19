Los camiones bitrenes podrán circular libremente

La Secretaría de Transporte de la Nación liberó la circulación de los camiones bitren en todo el país y sin restricciones horarias. Se trata de vehículos de carga con dos remolques unidos y un total de nueve ejes muy codiciados en la industria logística. En la provincia de Buenos Aires sobrevivieron algunas excepciones por cuestiones de seguridad.

“Liberamos la circulación de bitrenes en todo el país”, anunció Federico Sturzenegger, el ministro de Transformación y Desregulación del Estado. Según la Secretaría de Transporte, hasta ahora solo el 26,5% de las rutas nacionales estaban habilitadas para la circulación de bitrenes y dentro de la provincia de Buenos Aires “apenas el 11% de los tramos”.

Con esta nueva normativa, se estableció un “régimen de libre circulación sobre la Red Vial Nacional, restringiendo únicamente aquellos tramos donde se verifiquen riesgos objetivos debidamente fundamentados”. En estos casos, la circulación quedará sujeta a una autorización técnica previa, según se informó oficialmente.

La idea de esta desregulación es permitir “un ahorro significativo en los benditos costos de logística en nuestro país”, explicó Sturzenegger. Sin embargo, nada dijo sobre el estado de las rutas por los que van a circular esas moles de más de 25 metros de largo y una capacidad de carga de más de 75 toneladas.

Recordemos que en distintos sectores de la provincia de Buenos Aires se llevan a cabo reuniones de vecinos autoconvocados para pedir que se hagan obras de mantenimiento en algunas vías fundamentales para el transporte como la ruta 3, la 226 o la 5. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, opinó en las últimas horas que “Esta situación está siendo crítica porque produce accidentes la paralización de la obra en rutas“.

Las excepciones al régimen de libre circulación de bitrenes sobre distintos tramos de la Ruta 3 son:

Kilómetro 634, sobre el río Sauce Grande. Máximo de 60 toneladas.

Kilómetro 28,9, sobre la ruta provincial 21 y el ferrocarril. Máximo 45 toneladas.

Kilómetro 136, sobre el Río Salado. Máximo 55,5 toneladas.

Kilómetro 217,5, sobre el Canal 11. Máximo 60 toneladas.

Kilómetro 692, sobre el Canal Maldonado. Máximo 30 toneladas.

