Guerra: “Los casos positivos de hace varias semanas causaron aumento de fallecimientos”

30 enero, 2022 Leido: 1869

El Secretario de Prevención y Salud, Dr. Gabriel Guerra, habló con LU 24 sobre la evolución de casos y fallecimientos por coronavirus que se dieron en la última semana, y opinó que “esta situación de aumento de fallecimientos, es consecuencia del alto número de casos que tuvimos varias semanas atrás y han sido de personas con alta edad o con comorbilidades importantes, y así como aumentaron los internaciones aumentaron los fallecimientos.

“La detección de número de casos viene en descenso y al igual que lo que sucede en otros lugares del mundo y esta sucediendo en nuestro país y esperemos que en las próximas semanas podamos estar en una situación epidemiológica altamente favorable”, dijo.

Menos hisopados

Respecto a la disminución de los hisopados en el distrito, Guerra dijo que “la posibilidad de realizar diagnósticos por criterio clínico epidemiológico en el transcurso de la pandemia se dio en muchos lugares, y nosotros habíamos tomado como una dinámica local que ante la posibilidad de tener testeos para saber la condición epidemiológica real. Nosotros obviamente vamos a ir avanzando en esto, creo que la situación de la pandemia se ha modificado mucho en este último tiempo y se está hablando de empezar a considerar este tipo de situaciones como una endemia, y obviamente este cambio de conducta conlleva a ello; la idea de comenzar a testear exclusivamente pacientes con factores de riesgo y con los pacientes internados va en sintonía de que acá en adelante vamos a tener que prestar más atención a aquellas personas que puedan sufrir más los efectos de esta enfermedad, por lo que esperamos que día a día vaya siendo atenuada, como para poder volver a la normalidad, Dios mediante, en un tiempo acotado”.

“Ante todo aquel que requiera de testeo nosotros lo estamos haciendo y la próxima semana de acuerdo a la evaluación que vayamos haciendo en cuanto a la demanda que hay vamos a testear exclusivamente a quienes requieran internación o tengan factores de riesgo como lo indican los protocolos”, sostuvo.

El criterio clínico epidemiológico

“Hay que tener en cuenta que aquellas personas que tengan un cuadro de la enfermedad, ya su médico de cabecera o el servicio asistencial le indicará la medida de aislamiento; con este criterio nosotros esperamos un poco para avanzar ya que de la otra forma vamos a ir perdiendo un poco el estado real de situación, pero como es algo que no es particular de nuestro distrito sino que se da en todos los lugares, sabemos que en la medida que disminuye a nivel mundial, nacional o regional también nos va a suceder a nosotros entonces como en su momento sucedió con el virus de la gripe el H1N1 en el cual se terminó testeando exclusivamente a los pacientes que se internaban también vamos a avanzar con el coronavirus no solo a nivel local sino como sucede en varios países en detectar a pacientes que tienen más riesgo de sufrir las consecuencias graves de la enfermedad”, concluyó.”

