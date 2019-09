Los chicos de la Escuela Secundaria N°1 ganaron un viaje a Estados Unidos en la Maratón Nacional de Programación y Robótica

En el Palacio Pizzurno del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación se realizó la final de la Maratón Nacional de Programación y Robótica, donde los equipos debieron resolver el último desafío previsto en el certamen.



De los 30 equipos que clasificaron a esta instancia, ocho pertenecen a escuelas de la Provincia de Buenos Aires y tres de ellos se alzaron con los primeros premios de Secundaria, uno de ellos corresponde a la Escuela Secundaria N° 1 de Tres Arroyos. E

El equipo de nuestra ciudad estuvo representado por Valentina Paguegui, Axel Pade y Bruno Galeano

En Programación, en la categoría Secundaria Ciclo Básico, participaron de la final los equipos CMV, de la Secundaria 3 de Bragado y Meaningful Name, de la Escuela Superior de Comercio de Bahía Blanca. En tanto, en la Categoría Secundaria Ciclo Orientado no Técnico, llegaron a la final los equipos InduTec, de la Técnica 1 de Bragado y Statistic de la Técnica 1 de Colón.

En la Maratón de Robótica, en la Categoría Primaria compitió el equipo Los Embotitos, de la Primaria 6 de Bragado, mientras que en la categoría Secundaria Ciclo Básico participaron los chicos del 20 de junio de la Secundaria 25 de Isidro Casanova y Redant de la Secundaria 1 de Tres Arroyos; y en la categoría Secundaria Ciclo Orientado no Técnico, el equipo La Naranja Mecánica de la Técnica 1 de Benito Juárez.

En la provincia de Buenos Aires un total de 699 equipos se inscribieron este año para participar de la Segunda Maratón Nacional. Del total de los equipos anotados, 571 lo hicieron en la propuesta de Programación y los 128 restantes se sumaron a la de Robótica.

Los ganadores

Sólo seis equipos fueron seleccionados ganadores, dos de ellos integrados exclusivamente por mujeres. Del nivel primario, en la categoría de programación, ganó el “Team Supreme” de la Escuela Normal Superior Sarmiento de San Juan. La mención especial para el equipo íntegramente de mujeres, fue para “Velmus” de la Escuela N° 1 “Manuel Belgrano” de Corrientes. Y en la categoría de robótica, ganó el equipo “Los peques de la Belgrano”, también de la Escuela “Manuel Belgrano”.

En cuanto al nivel secundario, en la categoría de programación, ganó el equipo “Meaningful Name”, de la Escuela Superior de Comercio “Prudencio Cornejo” de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires. En este caso, la mención especial para el equipo de mujeres fue para el equipo “Statistics” de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 1 “Fortín de las Mercedes” de Colón, Buenos Aires. Finalmente, en la categoría de robótica, ganó el equipo “Redant” de la Escuela de Educación Secundaria N° 1 “Prof. Néstor Santiago Rodríguez”, de Tres Arroyos, Buenos Aires.

Los equipos ganadores del nivel primario fueron premiados con equipamiento para realizar proyectos de programación y robótica. Y los del nivel secundario recibieron viajes de estudio a la Universidad de California, en Estados Unidos.