Los CIIEs buscan tender puentes de acompañamiento en época de Pandemia

30 abril, 2020

Desde sus inicios hace más de 45 años los CIIES (Centro de Investigación e Información Educativa) de la Región 21 conformada por los distritos de C. Dorrego A.G. Chaves, C. Pringles, Laprida, B. Juárez y Tres Arroyos han buscado acompañar la formación de los docentes a través de sus equipos de formadores en concordancia con los lineamientos de la política educativa de la Dirección de Formación Docente Permanente y acompañar desde sus bibliotecas pedagógicas la investigación y recopilación de experiencias educativas en territorio.

El cambio de paradigma comunicativo actual los alejó de los encuentros presenciales de construcción compartida de conocimiento y hoy la virtualidad es su medio de acción con video conferencias, sitios de consultas, videollamadas y formularios en líneas de evacuación de consultas.

En esta etapa histórica social que estamos atravesando, los CIIEs buscan tender puentes de continuidad pedagógica regionalmente a través de sus formadores y bibliotecas, atendiendo las demandas regionales y las puntuales de cada distrito.

Conformaron un Sitio Regional donde cargan junto a sus formadores recursos, sugerencias, actividades y orientaciones para los docentes y compartes las experiencias de otros CIIES de la Provincia. Varios de sus formadores componen el equipo de tutores virtuales de los cursos provinciales.

También cuentan con una mesa de consultas permanentes donde articulan y evacuan demandas junto a las Jefaturas Distritales y los Inspectores de nivel y la jefatura de Región, tanto de gestión pública como privada, así como de los docentes en general, buscando articular sus recursos para cubrir las demandas.

Comparten en sus redes sociales, principalmente Facebook, experiencias de docentes y no docentes de la región como audio cuentos, y propuestas de aprendizaje, visibilizando así las diferentes acciones que se encuentran en marcha en la Región.

Sus formadores se comunican con la comunidad educativa mediante videos donde comparten sus campos disciplinares para en conjunto con los equipos docentes poder dar nuevas respuestas educativas a los alumnos y las familias en la región.

Desde cada CIIE se busca construir propuestas colectivas en conjunto con sus equipos de formadores, sus bibliotecarios, sus equipos directivos, articulando saberes coordinados con las jefaturas regionales y distritales para acompañar la nueva educación llevada a cabo en los hogares. Wassapp, videoconferencia, Zoom, Jitsimeet, plataformas, han pasado a ser parte del vocabulario docente en el medio educativo, herramientas infaltables hoy, en este contexto; herramientas que se conocen, se aprenden y mejoran cada día.

El lema “construir puentes de continuidad pedagógica” adhiere a la necesidad que tenemos como individuos sociales,reconociéndonos parte de instituciones,de estar con otros, compartiendo, articulando saberes y experiencias , como una gran trama, entendiendo que no se puede en soledad y que hoy, más que nunca, los lazos dentro de la escuela y con las familias debe ser muy fuerte y sostenido para enfrentar una realidad- la pandemia- en la que ninguno está preparado a enfrentar , pero a la vez, necesita del otro para superar.

Este grupo comparte la visión que se debe reflexionar sobre este momento y considera que es una buena etapa para volver a mirar el mundo convirtiendo lo doméstico en contenido escolar.Se trata de discutir los soportes en los que se está brindando la educación y discutir las nuevas formas de acercar el conocimiento a todos los alumnos de la región, tanto a los que tienen conectividad como a los que no, con el envío de materiales concretos.

“Hacer escuela”, es parte hoy de un trabajo mancomunado, juntos, en equipo.De buscar otros modos, de pensar y documentar estas experiencias, para que cuando el aislamiento pase podamos salir fortalecidos y con nuevos modos de abordar las situaciones de enseñanza aprendizaje.

No desistir…

Abrir caminos…

En eso estamos…

CIIES Región 21.

