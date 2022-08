Los concesionarios de Walter´s esperan precisiones para saber cómo seguirán trabajando

28 agosto, 2022 Leido: 1

Walter Pereyra y Celia Piacquadío, concesionarios del parador Walter`s en Balneario Reta, aseguraron estar “shockeados” por el fallo judicial que los benefició anulando la decisión del Municipio de revocarles la concesión, y admitieron que hasta los próximos días no tienen precisiones sobre cómo y por cuánto tiempo continuarán prestando el servicio.

“Nosotros teníamos que hacer una obra, pero para poder hacerla el Municipio nos tenía que sacar un médano. Nunca lo hicieron. Después vino la pandemia, y nos quedamos sin plata, sin trabajo y sin obra. Poca gente sabe que mientras a otros paradores los concesionarios los encontraron ya hechos, a este lo levantamos nosotros con nuestro sacrificio, con nuestros recursos. Y nos quisieron echar con una carta como si fuéramos ocupas”, aseguró Pereyra.

Piacquadío, por su parte, advirtió que “mientras otros paradores tienen sus estacionamientos y accesos impecables, con nosotros hicieron todo lo contrario y nunca supimos por qué. Después de muchos años de buena relación con la Municipalidad, pagando el canon y los impuestos a rajatabla y cumpliendo con todo lo que pedían, me dejaron abandonada, no limpiaban la bajada ni el estacionamiento y cada verano tenía que pedirles a los delegados que por favor lo hicieran. Tengo pagado desde hace tres años el alumbrado público pero está cortado, porque por el médano no se puede llegar y se cortan los cables”.

El matrimonio aguarda el resultado de una reunión que tendrán mañana, para evaluar de qué manera van a seguir. “Nunca pensamos que tendríamos que recurrir a un abogado para seguir trabajando, pero necesitábamos una solución”, concluyeron.

Volver