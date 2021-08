Los cultivos son resistentes a las bajas temperaturas, pero falta lluvia

10 agosto, 2021 Leido: 113

La Ing. Agrónoma Verónica Tumini, explicó en LU24 el impacto de las heladas en los resultados de la cosecha fina, y aseguró que las temperaturas bajas son necesarias para este tipo de cultivos, y las heladas que pueden dañar la producción son las tardías, que en muchas oportunidades pueden acontecer en los meses de octubre o noviembre. En la zona tresarroyense, lo que se observa es que está faltando la presencia de mayores precipitaciones

“Estas heladas son previstas, todavía estamos en invierno y en los cultivos de invierno se necesitan las temperaturas frías para poder cumplir con sus estadios de desarrollo” sostuvo la Ing. Tumini, por lo que “no serían mayores los daños porque todavía no están en su periodo reproductivo”.

En ese sentido, explicó que posiblemente retrasen el desarrollo de los cultivos, pero no deberían provocar daño, porque precisamente, son especies que son indicadas para esta época del año.

“El tema es cuando hay una helada tardía en octubre o noviembre, cuando se está formando la espiga, que las hemos tenido en Tres Arroyos” expresó Verónica Tumini, lo que sí generaría daños en la producción.

Asimismo, aseguró que “hoy ha sido una de las heladas más fuertes en lo que va del invierno” y que en el caso de los cultivos “todavía están promoviendo hoja, y estas heladas se necesitan porque son cultivos de invierno”.

De todas formas, aseguró que lo que se está necesitando para esta época son lluvias, que todavía no están previstas que sucedan en la cantidad que se requiere.

Volver