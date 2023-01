Los “Cumbia Kids” visitaron LU 24

28 enero, 2023

Luego de la exitosa presentación el jueves 26 en Joker´s, los integrantes de “Cumbia Kids”, el grupo de chicos entre 7 y 11 años, integrado por Catalina Ruiz Baliña, Ciro y Romeo Muñiz, y Giuliano Ceriani, que interpretan temas de ese estilo musical, estuvieron en LU 24 y contaron que “empezamos en la pandemia, y habíamos tocado en Reta, también con mucha gente, sentimos nervios pero la pasamos lindo”.

“Ellos nada más ayudan, el grupo es nuestro” dicen en referencia a sus papás que los acompañaron a la radio.

Tocan timbales y teclados, hacen un repertorio variado, y les gusta cantar temas de Damas Gratis y otros reconocidos intérpretes del género cumbiero, apoyados por el papá de Catalina que toca el bajo. Ella canta desde los 4 años, según dijo.

Facundo Ceriani afirmó que “era un sueño que no imaginábamos, es incomparable, pero se dio”. “Yo soy percusionista y me llamaron de una banda de futbol para tocar, y Giuliano muy chiquito tocaba el redoblante en la cancha de Colegiales, y fuimos a un ensayo y como no había timbaleteros, él se puso a tocar y quedó”.

Hugo Muñiz,en tanto, dijo que “fue increíble” – por la actuación del jueves- “ya que la gente se imagina que van a tocar cumbia infantil, pero cuando los escuchan tocar cumbia de los noventa, se genera el aplauso”

Volver