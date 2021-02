Los cursos de 2020 tendrán continuidad este año en el Centro de Formación Laboral

El Centro de Formación Laboral Nº 401 dio a conocer que para el ciclo lectivo 2021 se contará con la mayoría de los cursos que se dictaron en 2020.

El regente, Iván Ambrosius, dijo que “la comunidad educativa está trabajando para que haya un regreso a clases presenciales. Existe la posibilidad cierta, según escuchamos de las autoridades, aunque no sabemos cómo será la modalidad”.

“Nosotros tenemos la planificación armada y autorizada por el Institución de Formación Laboral de La Plata. Casi la totalidad de los cursos que vamos a dictar en 2021 son los mismos de 2020 porque hubo disminución de la matrícula en los talleres. En tanto, señaló que hubo otros que tuvieron una buena recepción a través de la virtualidad.

“Este año vamos a tener con los talleres complementos presenciales, con una duración de dos meses, donde el alumno va a poder desarrollar la práctica para poder certificar competencias”, explicó al tiempo que indicó que la idea es darle continuidad a quienes no pudieron terminar los cursos ya que muchos los volverán a hacer.

Si se confirma el inicio de clases el 1 del mes que viene, marzo y abril sería el periodo compensatorio presencial para llevar a cabo las prácticas. “Suponemos que sería una bimodalidad, un sistema mixto entre virtual y presencial”, agregó.

Ambrosius refirió que ellos trabajan para una vuelta cien por ciento presencial, armando protocolos y haciendo el relevamiento edilicio.

Las inscripciones se pueden realizar a través de Facebook, e-mail ([email protected]) o por teléfono 430157. Además, se agregó la posibilidad de preinscribirse on line a través del sitio www.cfp401tsas.edu.ar. Hasta el 11 de febrero, en la sede de Betolaza 315, se atiende en el turno mañana y de a una persona por vez. A partir de esa fecha se volverá al horario habitual de 8 a 22.

Para preinscribirse y ver los cursos que se dictarán ingresar a https://inscripciones-f0672.web.app/inscripciones.html.

Avanza la obra en el campus

Por otra parte, sobre la futura sede que se levanta en el campus universitario, comentó que se está avanzando con las paredes y el piso. “Una obra de esa magnitud nos llena de alegría y orgullo, siempre el agradecimiento al intendente municipal por la importancia que tiene no solo para la institución sino para el distrito”, destacó.

