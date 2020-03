Los directores de Argendance y su agradecimiento con la organización de la Fiesta

8 marzo, 2020 Leido: 18

Aldana Balbuena y Diego Franco, directores de la compañía Argendance, compartieron un encuentro con la prensa además de deleitar al público con su actuación en el Escenario Mayor. “Vinimos 12 de los 24 bailarines de la Compañía, hacemos malambo y tango fusionado con contemporáneo. El vestuario lo elegimos buscando ser diferentes; nosotros nacimos en esta generación y para nosotros el folclore no es lo que pasó sino lo que está pasando. Nos gusta la idea de simular tatuajes en la piel, y de representar a distintas regiones del país. Y esto que usamos que son como armaduras, lo diseñamos cada uno de nosotros y lo elaboramos nosotros mismos para que represente a cada bailarín”, destacaron.



“Hoy este folclore es visto como algo nuevo en el exterior, llama la atención y genera adrenalina”, admitieron, al tiempo que comentaron la experiencia de participación en el Got Talent español. “La primera etapa fue dura, tuvimos que conseguir el dinero para viajar, pero fue una gran satisfacción para nosotros”, comentaron.

Finalmente, agradecieron a la organización de la Fiesta Provincial del Trigo que modificó el piso del escenario para que se pudiera aprovechar mejor su espectáculo. “Hicieron muchísimo esfuerzo; nosotros necesitamos madera lisa, para que suene bien y que a su vez no tenga espacios entre las uniones que compliquen a los bailarines”, describieron.

Volver