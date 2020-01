Los empleados de la exLaso conformarían una cooperativa

Fuentes confiables dejaron trascender a LU24 que este viernes por la mañana, en el transcurso de una conferencia de prensa que ofrecerán trabajadores que desempeñaban sus tareas en Cereales Tres Arroyos SA, (exLaso) anunciarían la intención de conformar una Cooperativa de Trabajo para intentar reactivar la planta existente en el Parque Industrial, donde se elaboraban cereales para desayuno y algunas especialidades para las cuales hubo un buen mercado, inclusive exportación.



Se sabe que vienen trabajando este tema inclusive con la participación gremial y apoyo político para tratar de intentar volver a recuperar la fuente de trabajo que se cayó hace más de un año.

La situación sería bastante parecida a lo que en su momento fue la puesta en marcha de Policoop, una cooperativa de trabajo que hizo renacer la esperanza de ingresos a un grupo de trabajadores que habían quedado “en Pampa y la vía” cuando Polimed perdió el control del Sanatorio Policlínico.

En el caso de la exLaso, los empleados nucleados en una cooperativa en conformación deberán llegar a un acuerdo con la empresa propietaria del edificio y la maquinaria para poder hacer uso.

Por estos días el concurso preventivo está en marcha y habría alguna señal de propuesta de pago a los acreedores.

De los 160 trabajadores que la firma tenía en Tres Arroyos unos 30 aproximadamente habrían conseguido otro empleo, aunque mantienen su relación con Cereales Tres Arroyos para preservar los derechos laborales. El resto está complicado con el sustento de sus familias.

De ese resto, no es el total el interesado en la Cooperativa.

Días pasados habría habido un encuentro con el gremio de por medio en el Ministerio de la Producción y desde esa órbita se habría hablado con la firma propietaria, pero desde el Gobierno de la Provincia, por el momento, no habría posibilidades de lograr financiamiento.

Si esto llega a materializarse, el punto clave es conseguir aporte dinerario para la compra de materia prima e insumos.

Los detalles se conocerán mañana en el transcurso de una conferencia de prensa que brindarán los impulsores de este tema y no se descarta la presencia, según se dijo, de algún Concejal que habría intervenido en gestiones.

