Los eventos turísticos buscan extender la temporada con numerosas opciones

10 febrero, 2025 0

El director de Turismo Pablo Ledesma opinó sobre el desarrollo de la temporada veraniega, y dijo a LU 24 que “no es cierto que terminó en enero, ya que hay programada una serie de eventos para extender la misma y llegar luego de Carnavales y la Fiesta del Trigo a un nueva Semana Santa junto al mar”.

Ledesma opinó que “hubo un impacto importante en el Seven, por el alojamiento de tres días, y luego de la Corvina ya tenemos un evento en el fin de semana que es una carrera de aventura que se corre en todo el país; es la primera de la temporada y tendremos corredores que vienen de diversos puntos, después ya viene Carnaval y la Fiesta del Trigo, por lo que estamos ante una dinámica para nosotros que es importante y después preparándonos para la Semana Santa junto al mar”.

“Nosotros hicimos un trabajo previo hablando con los prestadores, que son el termómetro real, y hay mucho turista espontáneo, por lo que la reserva y la ocupación nunca dan parecido”, apreció y sostuvo asimismo que “por ahí el público de este fin de semana fue más de turismo de cercanía; ya que a nosotros nos impacta mucho la región, y nos dio la posibilidad de tener buenos fines de semana de ocupación”.

Tuvimos un mal diciembre”, dijo y afirmó que “hubo preocupación por enero, y también se dio claramente a la baja el consumo gastronómico, lo que va a provocar que, a mediados de marzo el prestador “ponga la zaranda” y evalúe los resultados ya que los costos, tanto para el prestador como para el que viaja, están en un 300 por ciento más caros”.

Sobre el transporte hacia la costa desde la ciudad cabecera, el que brinda pocas opciones para que la gente pueda trasladarse a Claromecó, Ledesma dijo que “es un planteo que siempre pasa en la dinámica del turismo, es la del huevo y la gallina: “¿por qué no hay gente fuera de temporada? se preguntan y contestan “porque no hay cosas”, ¿y por qué no hay cosas? “porque no hay gente”, por lo que tenemos que organizar para que haya alguna demanda; algunas combis hubieron y no es fácil el tema, porque no hay una demanda que genere ganancia todavía y porque hay también remisses, pero la gente también buscaba trasladarse hacia otras localidades, como la gente que llega a Claromecó en micro y quiere desde ese punto conocer Orense y Reta, pero no hay transporte”. “Hay una empresa que brinda servicios desde Buenos Aires a Reta, y por qué lo hace: porque va gente”, ejemplificó y aseguró que “en la última FIT la gente pregunta más por Reta que por Claromecó y Orense, la toman como el Cariló de la zona por lo que hay que trabajar de manera urgente en ese punto turístico”.

“Nosotros tenemos tres distritos en desarrollo: Claromecó, Reta y Orense y el desarrollo va en ese orden: en Reta cuesta encontrar a la gente pero hemos tenido reuniones y hay un grupo que se enganchò, pero es muy difícil para el municipio que no haya nucleamiento para que salgan de ahí los objetivos y los reclamos”, explicó Ledesma. “Urge hacer un plan de ordenamiento territorial como el planteado por el intendente; porque guarda que, cuando el crecimiento viene sin el desarrollo, es bravo, porque tiene que verse por ejemplo como vienen los acuíferos, como vamos a enviar los pluviales al mar, porque cada vez se impermeabiliza más suelo y tiene más impacto la lluvia, como ha sucedido”.

Finalmente Ledesma destacó “la promoción realizada en la Fiesta de la Frambuesa el pasado fin de semana y aseguró que “atendimos más de mil consultas, promocionando la Fiesta del Trigo, y cuando la gente veía la grilla se entusiasmaba por lo que vamos a tener seguramente muy buena presencia”.

Volver