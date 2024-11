Los feriados se transformarán en días no laborables en 2025

21 noviembre, 2024

El Gobierno dispuso tres días del calendario 2025 que serán no laborables con fines turísticos.

Con la firma del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el Poder Ejecutivo dispuso que serán no laborables los próximos viernes 2 de mayo (posterior al día del Trabajador, 1° de mayo), viernes 15 de agosto (el 17 es feriado por el paso a la Inmortalidad del general San Martín) y viernes 21 de noviembre (el 20 es el día de la Soberanía Nacional).

a diferencia de otros años esta vez el Poder Ejecutivo definió que los puentes turísticos serán “días no laborables con fines turísticos” en vez de “feriados con fines turísticos”. Y no es un detalle menor.

La ley de Contrato de Trabajo establece que en los días no laborables el trabajo será optativo para el empleador, salvo en bancos, seguros y actividades afines.

En otros términos, cada empresa tiene la facultad de darle el día libre o no a sus trabajadores.

En dichos días, los trabajadores que presten servicio percibirán el salario simple, sin adicionales.

Además, en el caso de que el empleador considere la jornada como no laborable, pagará la remuneración habitual a todos sus empleados.

