Los ganadores de la muestra comercial en la Fiesta del Trigo

7 marzo, 2026 43

En el Salón de la Escuela Técnica, destacaron como ganadores de la muestra comercial a Agus Cocina, Alusistem y Capriata, obteniendo Pampero también una mención especial.

Entregaron los premios el intendente Pablo Garate, junto a Mauro Daddario, Director de Industria, Comercio y Emprendedurismo, y Tomás Paniga, Director de Cultura.

Destacaron que se premió “el esfuerzo, la creatividad y la apuesta de nuestros comerciantes que año a año engalanan esta muestra”.

Ganadores y mención especial

Primer puesto: Agus Cocina

Segundo puesto: Alusistem

Tercer puesto: Capriata

Mención Especial: Pampero

