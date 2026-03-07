Los ganadores de la muestra comercial en la Fiesta del Trigo
En el Salón de la Escuela Técnica, destacaron como ganadores de la muestra comercial a Agus Cocina, Alusistem y Capriata, obteniendo Pampero también una mención especial.
Entregaron los premios el intendente Pablo Garate, junto a Mauro Daddario, Director de Industria, Comercio y Emprendedurismo, y Tomás Paniga, Director de Cultura.
Destacaron que se premió “el esfuerzo, la creatividad y la apuesta de nuestros comerciantes que año a año engalanan esta muestra”.
Ganadores y mención especial
Primer puesto: Agus Cocina
Segundo puesto: Alusistem
Tercer puesto: Capriata
Mención Especial: Pampero