Los Gauchos, Tienda de Carnes: calidad y precio en todos los cortes

16 enero, 2023

Romina Rodríguez, desde Los Gauchos, Tienda de Carnes, fue consultada sobre la situación que vive el sector y dijo a LU 24 que el valor de los cortes “ha quedado atrasado” en el precio, respecto al aumento producido en otros rubros.

Siempre para noviembre o diciembre hay una suba en el precio pero no ocurrió. Se espera que si se aprueba el tema que la media res debe venir despostada en cuatro partes ahí estaría el incremento fuerte porque va a pegar fuerte el precio en mostrador.

Por ahora està en stand by por el momento y no se sabe que pasará.

Respecto a las ventas, Rodríguez dijo que “la gente compra, pero han bajado las ventas; en el rubro hay mucha competencia, se busca mucho el precio y también calidad y precio. No es para decir que venimos mal, y enero viene mejor de lo esperado a pesar de las vacaciones. Venimos bien, no podemos decir que estamos mal”

Ante la consulta sobre los precios, agregó: Tenemos el kilo de asado a 1500 pesos, son cortes de vaquillonas especiales, de reses de cien kilos, y en general, están saliendo parejos todos, tanto para parrilla como para cocción en olla”.

“Estamos en Moreno 553 y San Martin 602 de 8.30 a 13:00 y 17:00 a 21:00, de lunes a sábado. Tenemos todas las tarjetas y Cuenta DNI”, finalizó.

