“Los Gómez” en el centro, para que los pisen fuerte

Pisos Gómez se vino al centro con un showroom verdaderamente impactante. Ya habilitaron un nuevo punto de ventas en la Avda. Belgrano entre el 800 , y el 900, ayudando inclusive a mejorar la vida comercial y la vista de ese sector de la Ciudad.

El crecimiento de la empresa es constante. No solo captaron el mercado de Tres Arroyos sino que son peso fuerte en Bahía Blanca, con una gran cantidad de variedad de pisos nacionales y del exterior, importados por ellos mismos.

Los Gómez son una generación de empresarios jóvenes que heredaron de sus progenitores la senda y el ejemplo del trabajo. Desde aquellas casas prefabricadas, corralones premoldeados, bebederos, guardaganados, postes de cemento y una serie de productos que marcaron el inicio de una actividad que hoy llega a lo que es y representa, por la tenacidad, la honestidad comercial, la innovación, y lo que ponen a diario los hermanos y su madre, sin descuidar detalles.

Fabrican pisos en el Parque Industrial. Venden en todo el país y hasta exportan. Un producto no tradicional pero competitivo entre los de su talla. Los Gómez hoy presentan un lugar amplio, donde es muy dificil no encontrar el piso o revestimiento que se vaya a buscar. El stock y la variedad es tan importante, que dificilmente no pueda complacese la exigencia del cliente. Y más meritorio aún, lograr expandirse en un momento más que dificiel que vive no solo Tres Arroyos y la Argentina en su contexto, sino el mundo entero, afectado por una impensada pandemia. Los Gómez resultaron ser de ley. Por eso tienen peso propio en el ramo.

