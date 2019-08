Los intendentes de Cambiemos le transmitieron a Vidal su malestar con la Casa Rosada

Fue una reunión de pura catarsis, con la mirada puesta en la pelea de octubre pero donde no faltaron duras críticas al Gobierno nacional por la forma en que pegó la crisis económica en el electorado y en el duro resultado de Juntos por el Cambio en las PASO.

En medio de este clima de arenga política y malestar generalizado con la Casa Rosada, la gobernadora María Eugenia Vidal mantuvo esta tarde un encuentro en La Plata con los 68 intendentes bonaerenses de Juntos por el Cambio.



En una reunión realizada a puertas cerradas en la República de los Niños, Vidal les pidió a los jefes comunales que "estén más cerca que nunca de la gente". También la gobernadora destacó la importancia de "retomar el vínculo con los vecinos" y dijo que "para eso hay que escuchar más".

Sin embargo, muchos de los intendentes presentes tomaron la palabra y cuestionaron la política económica de Mauricio Macri que contagió con el "voto castigo" de los sectores medios y bajos a la elección bonaerense y a sus intendencias.

En las PASO el candidato a gobernador del kirchnerismo obtuvo el 49% de los votos frente al 29% de Vidal. Esto se trasladó a una dura derrota de los intendentes de Juntos por el Cambio que para octubre corren peligro de perderlo todo: de repetirse el resultado de las PASO en octubre, el ahora oficialismo pasaría a gobernar 45 de los 64 municipios que pone en juego en estas elecciones del 2019.

"La política de la soberbia y las decisiones económicas erradas de la Nación nos pegaron de lleno en nuestras comunas que venimos haciendo una buena gestión". "Debemos remarcar que el voto castigo fue un voto a la administración nacional pero no a nuestras gestiones". "El gobierno nacional no escuchó el mensaje de la gente". Estas y otras frases se oyeron esta tarde en el encuentro de Vidal con los intendentes de Cambiemos según pudo reconstruir Infobae.

Entre otros jefes comunales que se sumaron a esta catarsis y críticas a la Nación hablaron Martín Yeza, de Pinamar; Sergio Bordoni, de Tornsquinst; Ramón Canosa, de Las Flores; Oscar Cappelletti, de Brandsen; Erica Revilla, de General Arenales; Miguel Lunghi, de Tandil y Jorge Macri, de Vicente López.

Con matices, tonalidades diferentes y énfasis en sus discursos todos estos intendentes de Juntos por el Cambio coincidieron en transmitir a Vidal su malestar con la economía nacional.

También resaltaron que la ola nacional los complicó a todos y algunos lamentaron la decisión de la Casa Rosada liderada por el jefe de Gabinete Marcos Peña y el gurú ecuatoriano Jaime Durán Barba de no desdoblar los comicios provinciales de los nacionales.

"Ya no hay tiempo para lamentar, ahora hay que tratar de hacer una buena elección en octubre", se quejó ante Infobae un funcionario de Vidal.

De todas maneras, los intendentes resaltaron la decisión de Macri de poner a Hernán Lacunza, el ex ministro de Economía bonaerense en el lugar de Nicolás Dujovne. Es que el ex ministro de Hacienda nunca se llevó bien con la administración bonaerense y hasta regateó actualizaciones por inflación del fondo del conurbano.

Hacia adelante, la arenga de Vidal sirvió para redefinir algunos ejes de la campaña. Por lo pronto, se harán recorridas y actos estrictamente de perfil bonaerense. Es decir que la idea es hacer campaña de Vidal y los intendentes sin figuras nacionales. Esta vez, la estrategia de "juntos" no funcionará en los hechos.

En el encuentro de esta tarde de Vidal con los intendentes también participaron el vicegobernador Daniel Salvador; el jefe de campaña y jefe de gabinete de Vidal, Federico Salvai; el secretario general de la Provincia de Buenos Aires, Fabián Perechodnik; el subsecretario de Asuntos Municipales, Alex Campbell; el candidato a diputado nacional Cristian Ritondo y funcionarios provinciales.

