Los Jefes de Bloque hablaron en el inicio de las sesiones del Concejo

2 marzo, 2026

Los Jefes de Bloque del Concejo Deliberante dieron su discurso durante la apertura de las sesiones legislativas, en la previa de la oratoria del intendente Pablo Garate.

Carlos Ávila, de Nuevos Aires, fiel a su estilo, se expresó por las localidades, obras que no han iniciado en Claromecó. “Es difícil evaluar a los delegados si no cuentan con herramientas para realizar sus tareas en tiempo y forma. Lo prometido tiene incumplimientos”. Dijo que propuestas de su espacio no han sido escuchadas respecto a incendios del basural y puso como ejemplo a Benito Juaréz: “hoy tenemos un basural a cielo abierto, necesitamos soluciones ahora”.

Gustavo Moller, desde su bloque, luego de retirarse de La Libertad Avanza, afirmó: “Me retiré de un espacio virulento, donde no hay liberales”. Hizo reconocimientos al municipio en becas y trasporte, por Cresta, pero avisó que están pendientes los desafíos de las nuevas tecnologías. “El gobierno local deja que desear en términos de gestión y coordinación. Los reclamos que tenemos hoy, los podríamos haber hecho hace 10 años”.

Alejandro Barragán, de Fuerza Patria, habló sobre el discurso de Milei, cuestionando la falta de propuesta: “descalificó e insultó a los que no piensan como él. Es lo que no queremos en este concejo”. Aseguró que al intendente Garate “le tocó gobernar en un contexto económico desfavorable”.

Eduardo Giordano, de La Libertad Avanza, por su parte, expresó que “somos una oposición responsable. Representamos a quienes dicen que los esfuerzos siempre los hacen los mismos”. Por otra parte, aseguró que “el vecino necesita reglas claras. Cada peso que se gasta es del que madruga, del productor que arriesga. Necesitamos mas libertad y menos privilegios”.

Roxana Calvo, del Movimiento Vecinal, tuvo el discurso más eufórico de la oposición. Habló del peronismo “que se presentó como renovación, prometió un tiempo superador, pero la sábana les quedó corta. La realidad muestra algo muy diferente. El Tres Arroyos que tenemos y el que podemos ser están muy lejos uno del otro”. Por otro lado, dijo que el gobierno municipal “es hiperlocalista y está aislado de los demás gobiernos, sin lazos estratégicos sea cual sea el color político”. Luego, expresó que hay ejemplos de falta de gestión, por ejemplo “en la gestión ambiental. Éramos indiscutidos. Ese orgullo se convirtió en humo… literal: sale de los basurales a cielo abierto, lo vemos elevarse como señal inequívoca del abandono. Increíble pero real, pasamos en dos años de ser ejemplo a ser noticia por la desidia y los incendios. Lo más grave es el silencio”.

