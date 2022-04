Los jóvenes volvieron al Concejo: primera capacitación del programa conveniado con la Jefatura de Gabinete

Con una importante concurrencia de estudiantes de distintos establecimientos educativos, autoridades municipales y concejales, se inició hoy la primera etapa de las capacitaciones conveniadas entre el Concejo Deliberante de Tres Arroyos y la Jefatura de Gabinete de Ministros nacional, a través del Programa Nacional de Gobernanza y Calidad Parlamentaria. De manera previa al inicio del encuentro, en este caso destinado a la Participación Ciudadana, se firmó el convenio entre el titular del Legislativo, Martín Garate, y el director nacional de Relaciones Parlamentarias, Nicolás Tereschuk.

“Esta iniciativa está relacionada con dos cuestiones que venimos trabajando en el Concejo, que son la decisión de retomar la actividad del Concejo Deliberante Estudiantil, por lo que entiendo que es muy importante esta capacitación; y la segunda, la intención de que el Concejo sea de puertas abiertas a actividades vinculadas a la comunidad, como las que hemos hecho hasta ahora sobre cannabis medicinal, la Semana de la Memoria, la conmemoración a los Héroes de Malvinas”, indicó Garate en el inicio de la capacitación, que incluye tres etapas más.

Tereschuk, por su parte, agradeció la recepción que tuvo en Tres Arroyos esta iniciativa, y destacó la participación de los jóvenes. Luego exploró entre los estudiantes qué tipo de conocimientos tienen sobre la Jefatura de Gabinete nacional, habló sobre la conformación del Parlamento y sus vínculos institucionales, y les contó que se desempeña también como docente, en la UBA. Y algo similar hizo en su presentación Silvia Vilanova, coordinadora del Programa Nacional de Gobernanza y Calidad Parlamentaria, al ponderar cuáles son las funciones del Concejo Deliberante local y la importancia de su rol en la construcción de normas y acuerdos “que rigen nuestra vida”. Vilanova destacó también lo fundamental de la participación ciudadana, eje de la capacitación.

La firma del convenio

Tal como se indicó, se suscribió de manera previa al inicio de la actividad, un convenio entre el Concejo y la Subsecretaría de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Silvia Vilanova leyó el contenido del acuerdo, que incluye el tipo de capacitaciones que se van a llevar adelante, y posteriormente, ampliaron aspectos vinculados a sus características el presidente del Cuerpo, Martín Garate, y el representante de la Jefatura de Gabinete nacional, Nicolás Tereschuk.

“Nos produjo una grata sorpresa ver que el Salón Blanco está repleto de chicos jóvenes. Uno de los objetivos que me fijé al asumir fue que el Concejo tuviera las puertas abiertas y que el Salón Blanco no se usara sólo para sesiones cada 15 días, que la gente lo sienta como un espacio propio en el que puede incluso capacitarse. Para mí es muy importante también capacitar al personal municipal, dejar un capital humano cuando se termine la gestión. Por eso, además de lo institucional, es una gran alegría que el Gobierno nacional esté cerca de la gente también a través de este tipo de programas, que en los años que vengo trabajando en el Concejo nunca se dio antes”, apuntó Garate.

Tereschuk, en tanto, indicó que ya se firmaron otros convenios similares, y aseguró que el Programa “apunta a fortalecer Concejos Deliberantes y Legislaturas provinciales en todo el país, y abrir las estructuras parlamentarias a la mirada de ciudadanos y ciudadanas, y jóvenes que como los que han venido hoy, van a ejercer su voto en poco tiempo”.

Anticipó que habrá capacitaciones en perspectiva de género, en técnica legislativa, y destacó la posibilidad de que los Legislativos escuchen a la gente y se abran. “Lo mejor para que las instituciones no caigan en el descrédito o no sean consideradas opacas o cerradas, es abrirse a la participación”, concluyó.

