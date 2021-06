Los mayores de 50 años se pueden vacunar contra el coronavirus en todo el país

27 junio, 2021 Leido: 69

En la provincia de Buenos Aires hay “vacuna libre” para todos los mayores de 50. Ademas, nuestro país ya recibió casi 25 millones de dosis que se repartieron en las 24 jurisdicciones. Seguirán arribando vacunas y comenzará la producción local, informaron las autoridades.



La campaña nacional de vacunación contra el coronavirus avanza con los grupos etarios más jóvenes y sin comorbilidades en los diferentes distritos del país, que ya recibió casi 25 millones de dosis para inmunizar a la población.

Axel Kicillof , gobernador bonaerense, aseguró que los próximos días se alcanzará “el total de 6 millones de vacunados” contra el coronavirus en la provincia de Buenos Aires, por lo cual queda por inmunizar “gente sana y no de edad de riesgo ni grupos prioritarios”.

Kicillof remarcó que el total de inscriptos para ser inoculados es de “9 millones y medio” de bonaerenses.

“La gran novedad del programa de vacunación es vacuna libre para todos los mayores de 50 años” en todo el distrito, recordó, y marcó que esto mientras tanto “permite avanzar sobre grupos etarios que no son los de mayor riesgo” en la asignación de turnos.

“La gran novedad del programa de vacunación es vacuna libre para todos los mayores de 50 años”, manifestó.

Axel Kicillof subrayó que se trata de “la única jurisdicción con vacuna libre” y eso los obliga a un trabajo logístico que asegure “tener stock” para los anotados y para los no anotados.

Enfatizó que “en la provincia están abiertas las inscripciones de todos los grupos” desde hace varios meses, y remarcó que “en muchos lugares” del distrito “se están acabando los inscriptos en grupos de riesgo”.

En todo el país

A su vez, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se abrió la inscripción para mayores de 40 años sin comorbilidades; en Catamarca empezaron a vacunar a mayores de 40 años y a embarazadas y en Chaco comenzaron a aplicar vacunas a mayores de 18 años sin comorbilidades.

Mientras tanto, en Chubut ya están vacunando a los mayores de 18; en Córdoba, a los mayores de 40 años; en Corrientes empezaron a vacunar a mayores de 35 años; en Entre Ríos sigue la inmunización a personas de 40 a 49 años; en Formosa ya se inoculó al total de las personas mayores de 45 años residentes en toda la provincia.

En Jujuy se está vacunando a mayores de 40 años en adelante; en La Pampa, con la llegada de las nuevas dosis, se iniciará la vacunación a mayores de 35 años; en La Rioja ya se abrió la inscripción para mayores de 40; en Mendoza comenzó la vacunación para mayores de 40 años sin enfermedades preexistentes o comorbilidades y en Misiones los mayores de 30 años ya pueden vacunarse.

La provincia de Neuquén ya vacuna a mayores de 40 años; en Río Negro se empezó a vacunar a mayores de 40 años sin turno previo; en Salta ya se pueden anotar mayores de 18 años sin factores de riesgo; en San Juan comenzó la vacunación para los mayores de 40 años; y en San Luis se empezó a inmunizar a mayores de 45 años.

Finalmente, en Santa Cruz se continúa vacunando a mayores de 45 años y a los jóvenes y adultos de riesgo a partir de los 18 años; en Santa Fe empiezan a vacunar a las embarazadas sin factores de riesgo y esta semana se suman los mayores de 45 años; en Santiago del Estero comenzó la vacunación a personas mayores de 40 años; en Tierra del Fuego ya comenzó la vacunación a personas de 40 años en adelante y en Tucumán para personas de 36 y 37 años.

Volver