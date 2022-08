Los medicamentos siguen aumentando: cuesta hasta 20.000 pesos un remedio para el asma

Los medicamentos venían, hasta mediados de año, aumentando de precio por encima de la inflación. En julio se suscribió un acuerdo entre el Gobierno por 60 días, por el cual los remedios siguen incrementando su valor, pero en un punto menos que la inflación. “Estamos volviendo a ver que la gente necesita sus medicamentos y no los puede llevar porque no le alcanza el dinero. Y es una situación muy fuerte, porque sabemos que es algo imprescindible. Por eso buscamos alternativas, tanto en marcas como en cosas que podemos elaborar nosotros, aunque eso no garantiza que podamos cubrir todo lo que se necesita”, admitió Cintia Verkuyl, farmacéutica.

“Nosotros no somos formadores de precios, los valores son oficiales. Y hay medicamentos con valores muy altos; para el asma, uno de los más usados alcanza los 20.000 pesos. La vacuna antitetánica tiene ese precio también. Y contrariamente a lo que la gente podría pensar con estos valores, la rentabilidad de las farmacias va en decrecimiento. No estamos pasando por un buen momento económico”, advirtió la profesional.

Verkuyl aseguró que los medicamentos de venta libre, como el ibuprofeno, suelen aumentar más que el resto, pero lo habitual es que el mercado ofrezca opciones más económicas que las primeras marcas.

