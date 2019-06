Los mensajes que alertan sobre un nuevo corte de electricidad son falsos

En las últimas horas comenzaron a circular mensajes, a través de cadenas sobre todo en WhatsApp, en donde indicaban que se realizará un corte masivo en todo el país por 12 horas y otro que indica que será por 72 hs.

Consultadas autoridades de la CELTA, dijeron no haber recibido nada oficialmente al respecto. Además, uno de los mensajes incluso inicia con un error que puede ser difícil de apreciar, afirma que el mensaje es enviado por el Ministerio de Planificación, cartera que fue derogada el 10 de diciembre de 2015.

Uno de los mensajes

El Ministerio de Planificación de la Nación informa que en la madrugada del 18 de junio de 2019 se procederá al corte programado de energía eléctrica en distintos sectores del país. Esto tiene como finalidad realizar un reseteo del sistema informático de manejo y control de la distribución de la electricidad que se utiliza en nuestro país.

Por esta razón el Ministerio solicita:

1) suplirse de linternas, baterias, luces de emergencias etc, ante la posibilidad de extenderse el corte

2) suplirse de alimentos que NO necesiten refrigeración. También agua y otros elementos de primera necesidad

3) desconectar artefactos que no sean de uso importante como televisores, computadoras, aires acondicionados, etc

4) asegurar puertas y ventanas ante la posibilidad de actos de delincuencia

-----------

Los cortes comenzarán a las 00 hs del 18 de junio de 2019 y se extenderán hasta aproximadamente las 12hs.

-------

Ministerio de Planificacion de la Nacion

Secretaria de Energia de la Nacion

Ministerio del Interior