Los miedos a la mononucleosis y cómo se puede prevenir

El Dr. Alejandro Bronzieri explicó algunas cuestiones acerca de la mononucleosis, que en algunas épocas del año, genera cierto temor en la comunidad debido a la cantidad de casos que se registran, sobre todo en el ámbito escolar.

Aclaró el profesional de la salud, que se trata de un síndrome compuesto por un intenso dolor de garganta, acompañado de fiebre con más de 38 grados y un cansancio marcado en quien se ve afectado.

“La mononucleosis, es responsable de una gran repercusión en chicos y mucho más en adultos, por eso se lo comenta como algo muy marcado en salud. Es contagioso; es un virus que se detecta en análisis de sangre y que en general habita en la saliva y se esparce”, aseguró.

Indicó que contrariamente a lo que se estima, “la tasa de contagio es considerada de moderada a baja. La gente entra en pánico e incluso en la escuela se pide que se mantenga ausente el paciente por varios días y no es tan así. La realidad es que la gripe es más contagiosa, sí hay poblaciones de riesgo donde realmente tienen que evitar el contacto, como en los menores de 3 años, mujeres embarazadas o pacientes con inmunodepresión como HIV, enfermedades oncológicas o con tratamientos quimioterápicos, después el resto, no tenemos que tener un aislamiento severo del paciente”.

Agregó que el período de detección del virus “va de 4 a 6 semanas, donde contagiamos, pero en las dos primeras semanas podemos no tener síntomas. No todo el mundo se contagia y la sintomatología puede extenderse semanas o meses”, sostuvo.

Destacó Bronzieri, que la enfermedad se previene con lavado de manos, no compartiendo utensilios con quien ya se sabe que lo padece y con la higiene y ventilación adecuada, sobre todo en lugares con los establecimientos educativos”.

Además, el profesional indicó que “si bien la gravedad solo se da en un porcentaje muy pequeño, al incorporarse en el genoma, si es cierto que se ha visto asociado a enfermedades oncológicas a largo plazo, en un porcentaje mínimo, por eso es que no hay que generar miedo en la población”, aclaró.