Los Ministros y Sánchez recorrieron la obra que hace Plantel en la Ruta 73

Pocas veces se dio que dos ministros de obras públicas vengan a Tres Arroyos. Hoy estuvieron el de Nación, Gabriel Katopodis, y el de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, Agustín Simone.

Ambos recorrieron junto al Intendente Carlos Sánchez el avance de los trabajos de repavimentación de la Ruta Provincial 73, de San Francisco de Bellocq a Claromecó, donde se realizará además una rotonda y todo financiado por Provincia con una inversión de $316.917.597,70 y ejecutada por la firma marplatense Plantel SA.



En esta oportunidad el intendente pudo hablar con los ministros de la obra de la prosecución de la Ruta 72 que va de San Francisco de Bellocq hasta Lin Calel, importante para juntar los dos puertos de una zona muy agrícola-ganadera y turística, ya que esta ruta entra a Orense, Claromecó y Reta.

Sánchez dijo que comprometió a los ministros y que tuvo el visto bueno: “Son 24 kilómetros que faltan de Lin Calel a San Francisco de Bellocq, el proyecto están, pero van a ver de dónde sacan el dinero porque es un ruta costosa porque tiene que ir por donde estaba la vía antes, y tiene un costo importante. No me dijeron que no y en eso nos está ayudando el Diputado Cuto Moreno desde hace tiempo”. En el lugar recibieron informes precisos de los profesionales de Plantel SA a cargo de la dirección de los trabajos.

