Los municipales cobrarán este viernes el bono de 5 mil pesos

1 marzo, 2022 Leido: 433

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Tres Arroyos, Abel Gómez, valoró el bono extraordinario de 5000 pesos que cobrarán los empleados de la comuna con los haberes de febrero. Cabe recordar que así se acordó la semana pasada en una reunión entre el jefe de Gabinete, Hugo Fernández, y los referentes del gremio.

En diálogo con LU 24, Gómez dijo que “tuvimos un aumento del 5 % en enero y ya habíamos conversado que cuando empiezan las clases es cuando mayor erogación tienen los padres, más allá que a nuestro afiliados le damos la ayuda de útiles y demás, pero siempre se necesita calzado, un pantalón, una remera o una camisa. Es por eso que convenimos el bono de 5.000 pesos para febrero, que se cobrará el viernes 4”.

En tanto, señaló que “después de la Fiesta del Trigo empezarán las reuniones por la paritaria 2022 y varios temas pendientes como las bonificaciones porque tenemos el problema que el IPS no las está liquidando, hay compañeros que se jubilaron y no las cobran”.

“Debemos ponernos a trabajar en conjunto con el DE para hacerle llegar las inquietudes al IPS porque creemos que si nos están descontando es un fraude, obvio que no es un problema de dinero por parte del Ejecutivo sino un trámite que el IPS se está equivocando en no liquidarlo, realmente les está sacando poder adquisitivo a los compañeros jubilados. Nosotros venimos luchando desde hace más de un año”, expresó.

Asimismo, sostuvo que “nuestra Federación está negociando poder tener un nexo en el IPS para gestionar soluciones a los problemas, también tuvimos compañeros que se jubilaron y le sacaron la jubilación, a otros los mandaron de nuevo a trabajar, son errores administrativos que generan grandes problemas”.

Gómez recordó que “cuando Pablo Carrera era el Jefe de Gabinete teníamos el nexo perfecto porque nos solucionaba todo o nos decía a dónde teníamos que llamar; también necesitamos alguien de la parte sindical que esté en el IPS”.

Finalmente, hizo hincapié en la importancia de mantener el diálogo con el Ejecutivo e indicó que, además de los problemas diarios que surgen, “como siempre tenemos el tema de pases a planta permanente, las categorías, comenzar a trabajar en conjunto con el nuevo jefe del Ente Vial y en el Hospital se debe empezar a cumplir con los ocho francos”.

