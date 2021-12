Los Municipales quieren que salga el Presupuesto: “un día más o menos, es mucho en el bolsillo del trabajador”

30 diciembre, 2021 Leido: 188

El secretario general de los Trabajadores Municipales, Abel Gómez, expresó su preocupación por la no aprobación del Presupuesto 2022, y advirtió que “este año remontamos un poco la paritaria, y arrancar el año que viene con un 5% era un aliciente importante. El hecho de que el Presupuesto siga en stand by nos causa mucha preocupación porque, como todo el mundo sabe, los salarios municipales no están acordes a la situación económica”.

Marcando claramente que su intención no es intervenir en internas político partidarias, Gómez aseguró que “para trabajadores que perdieron 20 puntos de poder adquisitivo en los últimos cinco años, y que han puesto el hombro a todo, un punto más o menos en el bolsillo del trabajador es muy importante. Nosotros nos dedicamos a la política sindical, pero para cualquier organismo, Nación, Provincia o municipio, no tener presupuesto es algo delicado. Y por supuesto nos impacta, sobre todo en esta situación de pandemia que ya es difícil de por sí”.

“Los problemas políticos, que los arreglen los políticos. Pero nosotros, como gremio, conocemos el día a día de los trabajadores, los recibimos acá cuando aún sin haber tenido antes la necesidad de hacerlo, se acercan a plantearnos su situación económica porque no llegan”, argumentó.

Finalmente, reconoció que tras un año que venía cerrando bien desde el punto de vista paritario, “la preocupación nuestra hoy es este tema del Presupuesto, que seguimos paso a paso ayer e incluso nos reunimos hoy, así que esperamos que esto se resuelva”.

