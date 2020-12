Los municipales y el Presupuesto: “rechazamos que los trabajadores sean la variable de ajuste”

Desde el Sindicato de Trabajadores Municipales, a través de un comunicado, expresaron disconformidad con el incremento salarial proyectado en el presupuesto del próximo año y sostienen que “es urgente e imperioso que los aumentos que se prevean para los primeros meses del 2021 sean para la recomposición de lo perdido en este 2020.”

“El presupuesto confeccionado por el Secretario de Hacienda López Di Fondi implica un severo recorte a nuestros ingresos que no podemos aceptar. Los trabajadores no debemos ser la variable de ajuste en los números del municipio”, manifiestan.

“El gobierno municipal ha elevado el presupuesto de gastos para el ejercicio 2021 al Concejo Deliberante. El mismo alcanza la suma de 3018 millones de pesos. Desglosado en 850 millones para el Centro Municipal de Salud, 142 millones para el Ente descentralizado de Claromecó, 181 millones para el Ente Vial y algo más de 1800 millones para la administración central y Concejo Deliberante.

Asimismo, prevé un incremento del 46 % para la tasa de servicios urbanos y un 36% en la tasa a la hectárea. En cuanto a los salarios de los trabajadores fija un incremento de apenas un 27%. No solo no compartimos este porcentaje, sino que no aceptamos los tramos propuestos para abril, julio y septiembre.

Desde el sindicato sostenemos que es urgente e imperioso que, los aumentos que se prevean para los primeros meses del 2021 sean para la recomposición de lo perdido en este 2020.

El presupuesto confeccionado por el Secretario de Hacienda López Di Fondi implica un severo recorte a nuestros ingresos que no podemos aceptar. Los trabajadores no debemos ser la variable de ajuste en los números del municipio.

Un sector de la oposición ha presentado un presupuesto alternativo que implica menor aumento de tasas y un recorte en los sueldos políticos, pero nada especifica de los ingresos de los trabajadores.

En un contexto difícil de inflación y una pandemia que no ha terminado, creemos que este ajuste no es el camino y advertimos que vamos a defender nuestros derechos.

Párrafo aparte merece el análisis de los números del Centro Municipal de Salud. Cada año observamos que lo proyectado, promediando el año se agota. Es por este motivo que consideramos que el presupuesto debe estar sustentado en sólidos consensos. Los trabajadores, y en este caso de la salud, tienen mucho para aportar.

Instamos tanto al gobierno municipal, como a los bloques que integran el HCD a aprobar un presupuesto realista, que no recorte los ingresos de los trabajadores”.

