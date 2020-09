“Los nenes te alegran el día”, dijo la maestra del Jardincito de Cascallares en su día

11 septiembre, 2020 Leido: 125

Mariela Di Luca, maestra del Jardincito de Micaela Cascallares, habló con LU 24 en el marco de este día especial para los maestros. En primera instancia comentó que “le ponemos onda y energía pese a la situación. Estamos muy agradecidas con las familias porque sin ellas no podríamos estar llegando a los chicos, estamos poniendo lo mejor para poder salir adelante”.

“No todos tienen la misma posibilidad, nosotros tratamos de dar lo mejor como siempre y ayudando a los chicos como se pueda, estamos en todo momento. Cada 15 días pasamos por las casas a llevar materiales y tratar de ver cómo están”, sostuvo, al tiempo que agregó que “con la tecnología a veces se complica, esto nos agarró de sorpresa a todos”.

Además, Di Luca se refirió a sus inicios en la docencia y contó que “empecé con pequeñas suplencias en el Jardincito de Cascallares, estuve trabajando por un mes en el Centro Complementario de Tres Arroyos y estuve en Cascallares hasta que pude tomar de titular, ya hace cinco años de eso”.

“Mi marido me ayuda mucho con los dibujos, por suerte me apoya mucho

en esto que tanto me gusta. Los nenes te alegran el día”, finalizó.

Volver