“Los niños están disfrutando de la presencialidad”, aseguró la directora de la Escuela 54

25 marzo, 2021 Leido: 26

Desde el regreso a las clases presenciales, la Escuela Primaria 54 está trabajando en el marco del protocolo de limpieza y organización pedagógica establecido en el Plan Jurisdiccional que se envió el año pasado a todos los establecimientos y se ha adaptado de buena manera, según dijo a LU 24 la directora, Karina Gómez.

Comentó que “son dos bloques de 45 minutos, un descanso de media hora, en el que se realiza la higiene de los salones, la sanitización de las mesas, el escritorio, la ventilación es constante, los chicos están distanciados por un metro y medio y a dos metros de la docente”.

Explicó que el uso de barbijo es en toda la jornada escolar y que los alumnos no pueden compartir útiles ni merienda. “A todo esto lo estamos manejando desde febrero, y los niños se han adaptado maravillosamente, estaban con muchas ganas de volver a la escuela, están disfrutando de la presencialidad, no es lo mismo hacer la tarea solitos que en conjunto, tener la explicación y el acompañamiento de la docente, mas allá de que no es fácil porque una está con barbijo y máscara pero te ven, los acompañas y les podes explicar, la docente se pueden acercar hasta 15 minutos al alumno para dar una explicación de cerca”.

“Hay dos burbujas. Se dividieron los salones de acuerdo al espacio (de 15 y 16 niños), siempre respetando el distanciamiento. Una semana se hace presencial y a la siguiente realizan tareas que ya fueron acordadas en la presencialidad. Y tenemos algunos casos de alumnos que están dispensados, porque son de riesgo o tienen convivientes de riesgo, y reciben la tarea totalmente virtual. Se va respetando todo más que bien”, agregó.

Además, Gómez indicó que Educación Física se realiza con la utilización de barbijos y respetando el distanciamiento, “usando la lógica y el protocolo sin que afecte a la salud de los nenes”.

“Los chicos pueden comer las colaciones que ellos llevan. No hay kiosco”, concluyó.

Volver