La médica pediatra nacida en Tres Arroyos, Clara Cantinaso, que desde hace 15 años vive en Madrid (España) y trabaja en el grupo de hospitales HM, envió un mensaje a través de audio de Whatsapp contando cómo está la situación en ese país ante el avance del coronavirus. También aclaró que los niños son portadores del virus, aunque no se enfermen.



“Me parece que la gente tiene que tomar conciencia de cómo está la cosa acá para evitar que se llegue a lo mismo allá, es mi granito de arena”, dijo.

Aseguró que la situación en España es crítica y que desde hace semanas están con medidas sanitarias extremas para que el sistema de salud no colapse. “Hay muchísimos casos de Coronavirus, muchos fallecidos. La curva es ascendente, los números de casos todavía van creciendo y hace una semana se declaró el estado de emergencia, cerraron los colegios hace 5 días, luego cerraron las plazas, las vallaron, los cines, los shoppings, los espacios públicos y luego los restaurants, los hoteles y desde hace unos días las carreteras. Estamos aislados”, contó.

Por otro lado sostuvo que hay puntos a destacar: “El periodo de incubación de la enfermedad es de 12 a 14 días y esto es importantísimo porque hay que saber que los pacientes que no tienen síntomas pueden ser positivos y contagian, son portadores. Yo trabajo en pediatría, no hay muchos casos en chicos todavía. Los niños son portadores, no hacen en general enfermedad grave, el gran problema son los mayores, sobre todos los que tiene una enfermedad predisponente, pero los chicos contagian y transmiten el virus. Acá cuando cerraron los colegios la mayoría de los chicos se quedaron al cuidado de los abuelos y eso fue un problema porque aumentó muchísimo también la transmisión”.

También brindó algunos consejos: “Todo el mundo ya sabe del lavado de manos, a lo mejor agregar que los zapatos cuando lleguen a casa los dejen afuera porque el virus permanece en superficies, en calles, en veredas y es una forma de prevenir que el virus no entre en casa. Si tosen, usar mascarillas o barbijo, y la forma de toser sería en el antebrazo, doblando el pliegue del codo para evitar que el virus se esparza por la gotitas respiratorias. Anda circulando el #quedateencasa y esto es lo que la gente no entiende, quédate en casa es quédate en casa”.

