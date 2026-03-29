Los nombres del debut: las probables formaciones para la primera jornada de Primera División
El torneo de elite del fútbol local pone primera con seis encuentros de alto voltaje. Repasamos cómo se perfilan los once titulares de los equipos que buscarán el protagonismo en la jornada inaugural.
Huracán vs. El Nacional
Probable Huracán: Marco Del Rio; Federico D’Annunzzio, Valentín Merlo, Tobías Bustos, Braian Uzidinger; Lautaro Domínguez, Tomas Russo, Joaquín Gutiérrez; Jean Henríquez, Agustín Zubillaga / Emanuel Vega, Joaquín Villar.
Probable El Nacional: Axel Mendoza; Patricio Barrionuevo, Simón Ascensión, Diego Argonz, Martin Martínez; Gino Hidalgo, Matías Jalil, Juan Segundo Granero; Alejo San Román, Javier Elizondo y Ezequiel Saporiti.
Villa del Parque vs. Quilmes
Probable Villa del Parque: Facundo Charmelo; Ian Bustos, Emiliano Cortes, Jesús Espinal, Gonzalo Iannibelli; Joaquín Rodríguez, Tomas Blas, Silvio Vedda; Bautista Ozcariz, Thomas Thomanssen y Franco Gutiérrez.
Probable Quilmes: Waldemar Silva; Román Fauquen, Cristian Espinal, Franco Colonna, Rodríguez; Juan Sosa, Nicolas Quintana, Mauricio Daloisio; Tomas Espinosa, Kevin Stip y Marcelo Infesta.
Colegiales vs. Independencia
Probable Colegiales: Jorge Alonso; Diego Sanabria, Facundo Barbosa, Ezequiel Coronel, Aaron Cárdenas; Juan Marchetti, Manuel Errozarena, Juan Silva; Owen Toso, Octavio Retamoso y Tomas Biera.
Probable Independencia: Bautista Etcheverry; Mario Gijsberts, Gonzalo Gómez de Saravia, Christian Villar, Bautista Arrachea; Facundo Ortolachipi, Gonzalez Manuel, Gino Aberastegui; Agustín Quiroga, Gonzalez Tobías y Duguine Luciano
Huracán Ciclista vs. Boca Juniors
Probable Huracán Ciclista: Rodrigo Reynaud; Mauro Ocampos, Julián Britos, Ontivero Santiago, Maximiliano Tavieres; Facundo Gómez, Ramiro Arias, Paradisi Agustín, Paradisi Bautista; Ontivero Augusto, y Joaquín Arrachea.
Probable Boca: Mason; Bazterrica, Macias, Ruschetti, Agüero; Joaquín Sánchez, Mouhape, Lucas Sánchez; Armesto, “Varilla” Martínez y Gourriet.
Once Corazones vs. San Martín
Probable Once Corazones: Joaquín Alberca; Alejandro Piñero, Fernan Rodríguez, Franco Velázquez, Joaquín Díaz; Alejandro Cataldi, Julián Salas, Julián Prieto; Ayesa, Federico Di Lorenzo e Ian Emanuele.
Probable San Martín: Nicolas Bellusci; Franco Molina, Leandro Mozo, Benjamín Osses, Francisco Calvo; Blas Piscicelli, Lautaro Gonzalez, Alejandro Hiriart; Noel Blanco, Cristian Varas y Luciano Silva.
Echegoyen vs. Olimpo
Probable Echegoyen: Leonardo Seren; Agustín Roldan, Jeremías Funes, Alan Vester, Alexis Gonzalez; Santiago Daria, Ariel Barrionuevo, Máximo Gonzalez; Axel Mink, Facundo Franceschetti / Darío Moreno y Santiago Espinosa.
Probable Olimpo: Agustín Ezama; Sebastián Allemma, Ezequiel Urbistondo, Di Salvo, Blanco; Jeider Varilla / Gino Romito, Viloria, Enzo Galabert; Juan Esteban Santa Cruz, Cristian San Martin y Mauro Rossi.