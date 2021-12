Los nuevos ediles de Juntos ya analizan el Presupuesto y trabajan en varios proyectos

14 diciembre, 2021 Leido: 139

A pocos días de asumir sus funciones oficiales como concejales, Cristian Ruiz, Carlos Avila y Marisa Marioli compartieron con LU 24 sus primeros pasos en el bloque de Juntos.

Con 27 años, Ruiz acaba de finalizar su mandato como consejero escolar, y con esa experiencia más la de todo el equipo, está buscando “generar propuestas y herramientas” para Tres Arroyos. “Yo vengo del lado del desarrollo emprendedor, la economía social, la educación, y me gustaría trabajar con organizaciones sociales, de hecho estamos trabajando para conformar juntas vecinales, y generar beneficios a través de la regularización de esas entidades intermedias para que accedan al Presupuesto Participativo, la Banca Ciudadana, entre otros. La idea es empezar a trabajar en red con las juntas vecinales ya conformadas y al día, para que se den capacitaciones y vínculos que permitan llevar adelante la burocracia de las organizaciones civiles. Ya estamos reuniéndonos con Colegiales, con Barrio Obrero, Benito Machado”, comentó. Participará en las comisiones de Acción Social, Familia y Legislación.

Marioli, por su parte, llega a la banca con algunas suplencias anteriores, y en este sentido se expresó a favor de “trabajar en proyectos tendientes al bien común y a escuchar a los vecinos, que son el tema número uno. Son muchas las problemáticas que surgen en las localidades, que he tratado de poner en evidencia desde mi tarea en el Concejo, siempre con propuestas. Y con Carlos (Avila) le vamos a dar continuidad a esto, tratando de avanzar en cuestiones como el desarrollo turístico, el acercamiento de los vecinos a la ciudad cabecera para gestiones, trámites, salud, transporte, todas problemáticas que con los costos actuales se dificultan aún más. Por eso es importante descentralizar varias cuestiones”. Marioli trabajará en la Comisión de Turismo y tiene pendiente definir su rol en algunas otras.

Finalmente, Carlos Avila puso énfasis en señalar que ya está trabajando en más de 20 proyectos, que intentará plasmar en las comisiones de Turismo, Obras Públicas y eventualmente Familia. “Vamos a trabajar con todos los bloques para darle un giro al tema turístico, y en Obras Públicas tengo muchas iniciativas vinculadas tanto con las localidades como con la ciudad cabecera. Y semanalmente la gente me presenta inquietudes, pequeñas cosas que cambian realidades y por las que hay que trabajar”, sostuvo Avila. El flamante edil de Juntos no tiene pensado presidir ninguna comisión, sino que su deseo es “trabajar en contacto fluido con el vecino, no aparecer antes de las elecciones. Además quiero aprender, ese es uno de mis objetivos”.

Finalmente, en relación con el Presupuesto 2022, Avila aseguró que “estuve analizando los vinculados a localidades y también al Hospital, para nosotros es una tarea nueva, vamos a seguir compartiendo información con los funcionarios y todo se hará con la mayor seriedad, siempre con la idea de ser realistas: es un tema demasiado complejo como para hacer ‘política’, hay que buscar que las cosas funcionen y al mismo tiempo defender a los vecinos”, concluyó.

