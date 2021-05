Los números de las clases en Tres Arroyos: 25 docentes con coronavirus, 45 burbujas aisladas y 2349 chicos sin conectividad

17 mayo, 2021 Leido: 929

Con Tres Arroyos en la fase sanitaria 2, se suspendieron desde hoy las clases presenciales en todos los niveles educativos, a excepción de las escuelas especiales. La inspectora jefa distrital, Andrea Larrieu Lacoste, aseguró a LU 24 que esta nueva etapa tiene una característica diferente al año pasado, ya que las escuelas permanecerán abiertas con acompañamiento a la continuidad pedagógica no presencial. Y en este sentido, dio un dato revelador: alrededor de un 24% de los alumnos tresarroyenses (2.349), que son unos 10.100 en total, no tiene conectividad. “Esto implica que la atención tiene que continuar de manera especializada, con material impreso, mientras que el año pasado fue totalmente distinto y no estábamos tan preparados como ahora. Desde lo virtual se avanzó mucho pero hay que trabajar con los alumnos, de manera muy contextualizada en cada escuela, que no pudieron concretar su trayectoria educativa de la mejor manera. Con ese fortalecimiento de las trayectorias se está trabajando desde principios de este ciclo”, sostuvo.

Durante este período, en las escuelas se continuará con la entrega de las bolsas de alimentos, la limpieza de los establecimientos, tareas administrativas y, respecto de la continuidad pedagógica, los alumnos podrán ir a retirar sus tareas o a solicitar, si fuera necesario, alguna explicación sobre los contenidos a abordar. “Hay dos conceptos fundamentales a tener en cuenta: el de escuela abierta y el de matrícula priorizada, que son ese 24% de alumnos sin conectividad y los que están con proyectos de inclusión que requieren una atención especializada. Las escuelas especiales de hecho continuarán con sus clases presenciales”, describió.

“Que todo esto funcione depende de la articulación; habrá dotaciones mínimas organizadas de acuerdo a las características de cada escuela y la gestión de cada director y su equipo, porque no es lo mismo una rural que la Técnica con sus 800 alumnos, o un establecimiento en una localidad. Pero para brindar el acompañamiento necesario ya llevamos varios días reuniéndonos con la UEGD, con el Comité Mixto Distrital, con el Municipio; esto es un compromiso de todos y esperamos que los alumnos estén realmente acompañados”, consideró Larrieu Lacoste.

La situación sanitaria: 25 docentes con coronavirus confirmado

Finalmente, la inspectora dio precisiones respecto del coronavirus y su impacto en el sistema educativo local. “Tenemos organizadas 854 burbujas de gestión estatal y 233 privada, y lo que quiero destacar es que los protocolos se llevaron adelante de la mejor manera y los contagios no se dieron en el ámbito escolar. Relevamos diariamente y terminamos el viernes con 45 grupos aislados, y 25 docentes con COVID-19 confirmados de los 145 que estaban aislados para su análisis. Y todo esto tiene sus consecuencias, porque había docentes trabajando en tres escuelas por lo que cada necesidad de aislar tenía un impacto importante”, aseguró.

“Este período, que durará en principio 15 días, es muy importante para el cuidado y la toma de conciencia, no es para llevar a los chicos a jugar a lo de un amiguito o a una plaza. Es clave para que el sistema de salud pueda descongestionarse y que podamos volver a las clases presenciales, que es lo que realmente nos enriquece, el contacto diario con los alumnos”, concluyó.

Volver